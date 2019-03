Hacienda ratifica su oposición para regular plataformas tecnológicas

San José, 27 mar (ElPaís.cr).- El Ministerio de Hacienda, a través de su Viceministro, Nogui Acosta Jaen, confirmó a los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos, su rotunda oposición al proyecto 21.228, iniciativa enviada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para regular las plataformas tecnológicas de transporte remunerado de personas.

Hacienda coincide en que todas las actividades económicas deben tributar y por lo tanto es sumamente necesaria una regulación para las plataformas de transporte, no obstante precisó que este proyecto enviado por el MOPT no cumple con las expectativas para poder regular de forma efectiva este tipo de negocios.

El Viceministro afirmó que la creación del Fondo Nacional de Movilidad, que sería administrado por el Concejo de Transporte Público (CTP), representa un gran error que pondría en peligro las finanzas públicas, principalmente porque los recursos se irían a un destino específico (refiriéndose al Fondo) difícil de fiscalizar.

Además, reconoció que la atribución que le brindaría la ley al CTP para participar en el mercado financiero con la emisión de títulos es riesgoso y poco prudente.

“No podemos autorizarle a este ente público participar en el mercado financiero invirtiendo títulos, la institución no tendría la expertiz para hacerlo y se convierte en un pasivo contingente para el Ministerio de Hacienda, esto quiere decir que cualquier situación en la que un inversionista se vea afectado por un título emitido, el futuro responsable sería el Estado y por eso no creemos que esa potestad pueda ser otorgada a un ente que no tiene la expertiz necesaria”, sentenció Acosta.

El funcionario también enfatizó en los graves errores que presenta el proyecto en cuanto al cobro de impuestos; por ejemplo, considera que el impuesto de remesas que se le pretende cobrar a las empresas dueñas de estas plataformas, no aplica para este tipo de actividades económicas e inclusive en caso de cobrarse se podría estar incurriendo en un doble cobro de tributo.

“El impuesto de las remesas no se podría cobrar porque es un impuesto único y definitivo que se cobra a los pagos que se realizan a una entidad que esta fuera del territorio nacional, el problema es que con el caso particular de las plataformas de transportes solo una parte se queda en cuentas internacionales y otra parte regresa aquí entonces tenemos una dicotomía en el cobro del impuesto, lo cobramos como un impuesto de remesas pero la empresa de plataforma en algún momento regresará una parte de ese cobro a un costarricense en territorio nacional y si este está sometido al impuesto de la renta como plantea el proyecto, entonces se podría estar cobrando dos veces”, agregó Acosta.

Resaltó que no considera que los socios colaboradores de estas plataformas (refiriéndose a los conductores) deban estar sometidos al impuesto de renta y acotó que en el artículo 30 de la Ley 9635 Fortalecimiento de las finanzas públicas se estableció un mecanismo por medio del cual se puede cobrar desde ya el 13% al servicio que prestan las plataformas tecnológicas.

Para el diputado presidente de la Comisión de Asuntos Económicos, Pablo Heriberto Abarca, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), es “contundente la inviabilidad del proyecto” y afirma que los errores contenidos son más que evidentes, además de que en cada audiencia, se plantean vacíos que el texto actual difícilmente pueda subsanar.

El Ministerio de Hacienda se negó a declarar si consideran que el servicio de transporte remunerado de personas por medio de plataformas digitales es un servicio público o privado y en su lugar afirmó que la responsabilidad de esta definición recae en la Asamblea Legislativa.