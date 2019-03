Líder indígena pide a presidente López Obrador frenar despojo a nativos en México

Ciudad de México, 28 mar (Sputnik).- El Consejo Nacional Indígena (CNI) desestimó la solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador a España y El Vaticano para que pidan perdón por la Conquista, e instó al mandatario que deje de “despojar” a la comunidades con sus megaproyectos.

“Lo que tiene que hacer (el presidente) es dejar de despojar de la tierra a las comunidades”, dijo la dirigente indígena María de Jesús Patricio Martínez, conocida como ‘Marichuy’, portavoz del CNI y excandidata presidencial independiente en 2018.

La organización liderada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que controla un puñado de municipios montañosos en las selvas del sureño estado de Chiapas, desde que se rebeló hace 25 años con el llamado Subcomandante Marcos al frente, asegura que “no esperamos nada” del presidente, porque “sus proyectos son continuación del despojo a indígenas”.

La petición de López Obrador al mandatario de España y al papa Francisco para un relato conjunto de la guerra de Conquista (1519-1521) y pedir perdón, la hace “mientras provoca el desplazamiento de etnias para apoderarse de su territorio”, dijo la excandidata presidencial, que dejó la contienda tras un accidente de tránsito.

Patricio Martínez hizo las declaraciones en el marco de una gira por las comunidades indígenas de las sierras del norteño estado de Chihuahua, realizada “para ver cómo están resistiendo y conocer qué es lo que piensan del nuevo Gobierno”, que comenzó el 1 de diciembre pasado.

El CNI rechaza los dos principales megaproyectos del mandatario en el sureste del país: el Tren Maya, de unos 1.500 kilómetros de ferrocarril, que recorrerá las principales ciudades prehispánicas mayas y las playas de la península de Yucatán, y la interconexión del istmo de Tehuantepec.

Este segundo proyecto unirá dos puertos industriales, en un recorrido de 300 kilómetros por la franja más estrecha del territorio nacional, desde Salina Cruz, Oaxaca, en las costas del Pacífico, al puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, en el Golfo de México.

El mandatario organizó una consulta antes de tomar posesión el 1 de diciembre para lograr el aval del Tren Maya en el sureste, en la que participaron alrededor de un millón de personas.

En una entrevista a principios de marzo con el portal Sin Embargo, ‘Marichuy’ dijo que “las consultas están amañadas”.

La líder de origen maya, asegura que las comunidades “a veces ni saben qué les están preguntando, las amañan de tal manera que solamente es una respuesta, no viene una explicación, nada más dice que va a traer beneficios, pero no dice que ya no van a tener agua, bosques, animales”.

López Obrador ganó las elecciones de julio de 2018 con más de 30 millones de votos, que representan poco más del 53 por ciento del electorado. (Sputnik)