Absuelven a presidente electo de El Salvador de cargos por violencia de género

San Salvador, 28 mar (Sputnik).- Un juzgado especializado en delitos de género absolvió este jueves al presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, acusado de expresiones de violencia contra la mujer durante su mandato como alcalde de esta capital.

El propio Bukele confirmó su absolución a los reporteros que lo esperaban a la salida del Juzgado Especializado para una Vida Libre de Violencia y Discriminación contra las Mujeres, tras una vista pública que duró varias horas.

“Fui absuelto definitivo. Inocente, pareció que fue un juicio diligente, rápido, técnico. Todos los testigos dijeron lo mismo, las pruebas todas indicaban lo mismo. Fiscalía no pudo probar nada de lo que me acusaban”, declaró Bukele.

El empresario de 37 años de edad, que asumirá la Presidencia el próximo 1 de junio, saludó el fin de lo que definió como “un circo de año y medio”, iniciado con una denuncia de maltrato de la exsíndica municipal Xochitl Marchelli.

Bertha María de León, abogada de Bukele, destacó que la jueza retomó la evidencia y determinó que no se cometió ningún delito, y aseguró que espera que la Fiscalía no apele la sentencia.

En septiembre de 2017, Marchelli acusó al entonces alcalde de San Salvador de haberla ofendido verbalmente y de arrojarle una manzana para golpearla durante una sesión de concejo municipal.

Aquel incidente, colofón de una serie de desencuentros, precipitó la expulsión de Bukele del partido que lo introdujo en la vida política salvadoreña, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (izquierda).

“(Bukele) me dice que vaya a llorar a la (sede) municipal (del FMLN), que les pida que sea la candidata (a alcaldesa), y me dice: sos una maldita traidora, bruja, y me tiró una manzana”, relató en esa ocasión Marchelli, aunque el imputado ha negado varias veces dicha versión.

La presunta víctima retiró los cargos en octubre pasado, alegando problemas de salud, pero la Fiscalía General de la República siguió el caso de oficio, pues este tipo de delitos no admite conciliación, como aspirara Bukele.

Tipificado en el artículo 55 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, el delito imputado a Bukele no conlleva pena de cárcel, y si hubiera sido hallado culpable, el presidente electo habría tenido que pagar una multa de 600 a 7.500 dólares (de dos a 25 salarios mínimos). (Sputnik)