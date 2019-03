López Obrador responde a Trump que México no quiere “confrontación” con EEUU

Ciudad de México, 28 mar (Sputnik).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este jueves que la migración desde Centroamérica debe ser encarada con desarrollo y otorgando visas de trabajo.

Las declaraciones del mandatario mexicano fueron en respuesta a las nuevas amenazas del presidente de EEUU, Donald Trump, de cerrar su frontera sur.

“Vamos ayudar en todo lo que podamos (a frenar la migración), no queremos de ninguna manera confrontarnos con el Gobierno de EEUU, vamos a mantener una relación respetuosa con EEUU y el presidente Trump”, dijo López Obrador en conferencia de prensa en el Palacio Nacional, sede del Gobierno.

El titular del Ejecutivo dijo que entendía la postura del jefe de la Casa Blanca.

“Él (por Trump) tiene una visión que respeto y considero legítima, porque tenemos como estrategia fundamental para atender el fenómeno migratorio la creación de empleo y bienestar, que la migración sea opcional, no obligatoria”, expresó López Obrador.

México busca un acuerdo de inversión estadounidense en el sureste del país y en Centroamérica de 10.000 millones de dólares “para reducir el flujo de Centroamérica hacia EEUU, que haya comunicación constante para que se resuelva el problema que tiene en EEUU”, reafirmó el mandatario.

Su Gobierno, añadió, podría otorgar visas de trabajo a los migrantes que lleguen a territorio mexicano desde los otros países del istmo.

López Obrador planteó además la necesidad de “revisar cómo se organizan las caravanas; si son espontáneas, quiénes las organizan, si no hay propósitos políticos electorales, poner de manifiesto, al descubierto, todo eso; hay tráfico de personas y hay intereses (…) vamos dar a conocer todo”, anticipó.

Mencionó además que el tema ya fue abordado esta semana durante una reunión en la ciudad estadounidense de Miami, de la titular mexicana de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, con la secretaria estadounidense de Seguridad, Kirstjen Nielsen.

“Se está atendiendo el tema, estamos insistiendo en que deben atenderse fundamentalmente las causas (pobreza y violencia), por eso pensamos que lo mejor es la cooperación para el desarrollo, estamos trabajando en el sureste y va haber más posibilidades de trabajo y empleo en el sureste, se necesita atender el desarrollo en Centroamérica”, puntualizó el presidente mexicano.

López Obrador respondió así a una pregunta sobre un nuevo mensaje de Trump en su cuenta de Twitter, en la que expresa que “México no está haciendo NADA para ayudar a detener el flujo de inmigrantes ilegales a nuestro país. Todos hablan y no hay acción”.

Trump agregó que Honduras, Guatemala y El Salvador han “tomado” el dinero de EEUU “durante años y no hacen nada”, al tiempo que cuestionó a los demócratas y llamó a cerrar la frontera sur.

Cooperación Internacional

López Obrador ratificó su compromiso a encarar la migración con cooperación internacional.

“Respetamos la postura del presidente Trump y vamos a ayudar, no vamos a decir que es un problema e EEUU o de los países centroamericanos y que no nos corresponde; no, vamos a ayudar”, se comprometió.

Sin embargo, explicó que los flujos migratorios de mexicanos a EEUU son muy bajos.

El presidente mexicano anunció que dio instrucciones a la cancillería y a la titular de Gobernación, para “que apoyen esta demanda del Gobierno de EEUU; es legítimo que estén inconformes y hagan estos reclamos, nada más que tenemos una concepción, si no distinta, sí con algunos matices”.

López Obrador mencionó el impulso de su administración al desarrollo del sureste del país, con planes como el turístico Tren Maya de 1.500 kilómetros que creará 300.000 empleos, o la siembra de árboles maderables y frutales que ya comenzó en 200.000 hectáreas y creará 80.000 empleos.

“Tenemos más capacidad para dar trabajo en el sur y sureste a trabajadores centroamericanos y que esto atempere el fenómeno migratorio; tenemos posibilidad de ofrecer empleo, vamos a llegar a una situación de cien por ciento de ocupación, de empleo pleno, estoy optimista, puedo documentarlo”, enfatizó.

Sin embargo, pidió a los migrantes “que actúen con respeto a nuestras leyes, que sea una migración ordenada, y se procure que no haya violaciones a derechos humanos; esto requiere de que no se permita el tráfico de personas, y que haya más cuidado de todos los países no solo de México, en eso estamos”, puntualizó.

Las detenciones en la frontera entre EEUU y México aumentaron a 66.450 en febrero, 149 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado.

Las autoridades de EEUU estiman la detención de unas 100.000 personas en marzo y que más de 55.000 de esos inmigrantes habrían llegado en familia, entre ellos 40.000 menores de edad. (Sputnik)