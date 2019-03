Trump se refiere a Venezuela como una “compañía” (VIDEO)

Washington, 28 mar (RT/Sputnik).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, se refirió este miércoles a Venezuela como “compañía” en vez de “país”, al usar la palabra “company” en lugar de “country”, mientras hablaba del país suramericano.

En el encuentro que sostuvo con Fabiana Rosales, esposa del diputado opositor Juan Guaidó, el mandatario estadounidense dijo: “El potencial de Venezuela, si se hace correctamente y con democracia, sería increíble. Era una de las compañías más ricas, ciertamente uno de los países verdaderamente ricos del mundo, y ahora es uno de los países más pobres del mundo”.

La “confusión” de Trump no parece casual. En varias oportunidades, tanto el mandatario como sus asesores y funcionarios cercanos han manifestado abiertamente su interés económico en Venezuela.

A finales de enero, John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, declaró en una entrevista con Fox Business que “haría una gran diferencia” si petroleras estadounidenses pudieran acceder a los pozos de crudo de Venezuela.

“Estamos conversando con las principales compañías estadounidenses ahora”, apuntó Bolton, y añadió que su objetivo es que esas empresas “produzcan el petróleo en Venezuela”. “Sería bueno para el pueblo de Venezuela y el pueblo de los EE.UU.”, opinó.

El domingo pasado, el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolái Pátrushev, dijo que Washington tiene el objetivo de tomar el control de Venezuela, para tener acceso a petróleo barato, convertirse en líder de este mercado y empezar a dictar sus condiciones a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

De acuerdo con estimaciones de la propia Agencia Central de Inteligencia de los EE.UU. (CIA, por sus siglas en inglés), Venezuela cuenta con la principal reserva de petróleo del mundo, incluso superando a Arabia Saudita.

Algunos personas notaron el error de Trump y expresaron sus críticas en las redes sociales. “Él no sabe una maldita cosa […] llamó a Venezuela una compañía”, dijo Scott Campbell.

Watching Trump try to speak to the crisis in Venezuela is painful. It couldn’t be more obvious that he doesn’t know a damn thing, other than what was told to him five minutes beforehand. He even called Venezuela a “company.” I’m sure it was just to save time.

— Scott Campbell (@Cusesoccer23) 27 de marzo de 2019