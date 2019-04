1.300 personas de 30 países en V Conferencia Latinoamericana de Saneamiento

San José, 1 Abr (ElPaís.cr).- Costa Rica se posiciona ante el mundo como referencia en el tema de acceso al agua potable y al saneamiento, con la V Conferencia Latinoamericana de Saneamiento (LATINOSAN 2019), inaugurada este lunes en el Centro Nacional de Convenciones que reúne a 1.300 personas de 30 países.

En el acto inaugural participaron el presidente de la República, Carlos Alvarado, el ministro de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez, la presidenta de la V Conferencia LATINOSAN y presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Yamileth Astorga, así como el representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Costa Rica, Fidel Jaramillo.

El mandatario reafirmó el compromiso del país con la consolidación de modelos para el desarrollo sostenible y avanzar en la agenda del saneamiento con el fin de propiciar la salud y el bienestar ambiental como un derecho de la población.

Alvarado indicó que Costa Rica es un referente en América Latina en cobertura de agua potable y que el compromiso es seguir manteniendo estos altos estándares de calidad, buscando proteger a toda la población en la adecuada recolección y tratamiento de aguas residuales.

Por su parte, la presidenta ejecutiva del AyA resaltó que la LATINOSAN es uno de los hitos de Costa Rica en la Ruta del Saneamiento, donde se podrá conocer acerca de las mejores experiencias de otros países. “Dada la prioridad del tema, nuestro país aprobó en el 2016 un plan nacional de inversiones de $6.224 millones al 2045 para aumentar la cobertura de saneamiento avanzado y, de esta manera, proteger la salud pública, así como nuestros ríos y mares”, señaló Astorga.

LATINOSAN 2019

La Conferencia se celebra el 1°, 2 y 3 de abril con la participación de especialistas internacionales, operadores del servicio, funcionarios, sector privado y academia. En total, se llevarán a cabo 6 conferencias magistrales y 21 ponencias técnicas.

Además, se firmará la Declaración de San José por parte de ministras y ministros de América Latina y el Caribe, se presentará sel Informe Regional sobre agua y saneamiento, además del lanzamiento del Observatorio Latinoamericano de Agua y Saneamiento (OLAS).

La LATINOSAN contará con especialistas internacionales de alto nivel como la directora del Departamento de Salud Pública y del Ambiente en la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira, y el relator especial de la ONU sobre los derechos humanos al agua potable y saneamiento, Léo Heller.

Del mismo modo, participarán la directora ejecutiva de la agrupación Sanitation and Water for All y ex relatora especial del tema, Catarina de Albuquerque, así como la directora ejecutiva de la ONG Water for People, Eleanor Allen.

Por otro lado, la Expo Agua y Saneamiento mostrará 44 puestos con las mejores tecnologías, información novedosa y documentos educativos en esta materia.

Interés nacional

La LATINOSAN es un evento internacional que se realiza cada 3 años con el objetivo de promover el acceso universal a servicios de saneamiento de calidad y sostenibles, en el área urbana y rural, y permitirá dar seguimiento a la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La actividad fue declarada de interés público y nacional a través del decreto Nº 41118-S-MINAE. Es llevada a cabo por la Comisión Nacional Organizadora, liderada por el AyA, donde participan la Presidencia de la República, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Ambiente y Energía, Ministerio de Salud, Ministerio de Planificación y Política Económica, Caja Costarricense del Seguro Social, Instituto Costarricense de Turismo, Instituto Nacional de Aprendizaje y Consejo Nacional de Rectores.