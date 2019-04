El escritor Juan José Millás llama “prepotente” a la RAE por “responder con silencio” al lenguaje inclusivo

Madrid, 8 Abr. (EUROPA PRESS).- El escritor Juan José Millás, que publica una suerte de diario ficcionado en ‘La vida a ratos’ (Alfaguara), ha criticado a la Real Academia Española (RAE) por “responder con el silencio” a la petición del Gobierno de elaborar un informe sobre lenguaje inclusivo, una actitud que entiende es de “prepotencia”.

“Esta petición responde a un malestar que ha aparecido con la visibilización de la mujer en la sociedad. La RAE podrá decir que tiene mala solución, o incluso que no la tiene, pero responder con el silencio es de prepotencia y falta de sensibilidad”, ha lamentado en una entrevista con Europa Press el periodista.

Para Millás, la ‘salida’ que ha tenido la RAE en este asunto es la única no válida, porque “no se puede responder diciendo que (el lenguaje inclusivo) es un asunto imaginario”. “Nadie está en desacuerdo con que el patriarcado y el machismo han contaminado todos los rincones de la realidad. Entonces, ¿con el lenguaje qué pasa? ¿Es la Virgen María?”, ha ironizado.

De hecho, recuerda que en su oficio de escritor, cada semana se encuentra con “cuatro o cinco casos” en los que el genérico no le sirve para contar lo que quiere en su artículo. “¿Y cómo lo resuelvo? Pues uso los dos géneros y luego entre paréntesis pongo esta aclaración: ‘el genérico, que no llega'”, ha bromeado.

Millás ha aludido a esta situación precisamente el mismo día en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado a la RAE en un pleno extraordinario de la academia. No obstante, el escritor no valora especialmente este acto, que enmarca dentro de la “cuota de sobreinformación” de la campaña electoral. “Me imagino que esa visita no tiene un carácter más distinto que la que haría mañana a un matadero de vacas”, ha sentenciado.

Preguntado por otras polémicas sobre la lengua española, el periodista ha calificado de “local” –en referencia a que solo se da en Argentina– la discusión sobre la denominación de español o castellano. “En Latinoamérica al castellano siempre se le ha llamado español, si el Congreso de la Lengua hubiera sido en Colombia, por ejemplo, no habría habido debate”, ha aseverado.

En ‘La vida a ratos’, Millás juega con su alter ego contando sus semanas a modo de diario “con unidad narrativa”. Esta dicotomía entre realidad y ficción le sirve al autor para hablar de varios asuntos cotidianos, desde sus talleres de escritura hasta los días en que debe sentarse a escribir ante la hoja en blanco.

“A la pregunta de qué es ficción y qué es realidad, yo respondo con otra: ¿Qué hay de verdad en un mapa de España? Es una representación del territorio y nadie confunde el territorio con los mapas. Igual que el menú no es la comida. Ésa es la relación entre mi diario y mi vida”, ha aclarado.

La política, un “territorio enloquecido”

Esta comparación le sirve el autor para hablar de la política española como de “un mapa con un territorio enloquecido”. “Hay una agresividad que no veo en la vida diaria: van subiendo el tono para justificarse, diciendo que el otro es peor y así por comparación sales bien parado”, ha criticado.

“Si yo estuviera pactando con un fascista que se declara fascista, que está encantando con Franco y los fusilamientos y la memoria histórica le parece un desastre… ¿qué puedo hacer para distinguirme de Pedro Sánchez? Decir que es un terrorista y, por comparación, salgo bien parado, pero eso no representa a la sociedad”, ha concluido.