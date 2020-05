Los excombatientes del 55, recuerdos de días difíciles

Conversando con un sobrino, cuyo papá combatió en el 48 y luego en el 55; su combate en el 48 fue fugaz pues en la toma de San Ramón por la compañía de don Chico, fue herido en ambas piernas; posteriormente en el San Juan de Dios, estando en cama operado de las dos rodillas, entró el General Soto, un nicaragüense a las órdenes del Dr. Calderón Guardia, con la idea de sacar médicos, enfermeras y heridos de filiación figuerista, cuando ya estaba siendo movilizado hacia el parque de la Merced en silla de ruedas, aparecieron los hombres del ejército de liberación nacional al mando de Viko Starke, Frank Marshall y Tuta Cortés. Al sonido de ametralladoras el General Soto dejó abandonados a los pocos minutos antes condenados a ser fusilados.

La guerra del 55 si la viví en el Naranjo de mis amores, a la tierna infancia mía se sumó un hecho doloroso: Abel Pacheco pasó ametrallando mi pueblo desde un avión somocista, disparando contra la población civil. Uno chiquillo no entendía de qué se trataba, a mi me tomó por sorpresa frente a la municipalidad de Naranjo, yo no acaté nada, aunque veía las balas rebotar en la calle una y otra vez, vino en mi auxilio don Alicio Pérez, un señor excelente y valiente, él sabía que yo iba por ahí pues acababa de salir de su peluquería, llegó a rescatarme y tomándome de la mano me llevó a la carrera hasta su local y me escondió detrás de la silla de barbería. Ese es el recuerdo que tengo de Abel, y mi corta participación involuntaria en la guerra del año 1955,

Naranjo era un bastión anti calderonista, igual que San Ramón, Ciudad Quesada y San Isidro del General. Nunca me interesó hablar con Abel cuando era sencillamente médico, para preguntarle a él por qué esa canallada, en realidad no tenía nombre a esa altura ametrallar a la población civil, él tendría sus razones apasionadas como buen calderonista que añoraba el retorno del doctor desde Nicaragua apoyado por la Guardia Nacional del asesino Somoza, yo no lo entendí nunca, aunque perdoné ese hecho porque uno niño no puede odiar, se aprende a odiar cuando se crece. (Muchas veces de joven pensé que quizá yo hubiera cometido esa misma canallada de estar de ese lado y a esa edad).

Bastantes veces tuve la oportunidad de conversar con los naranjeños ex combatientes, igual que ya más viejo hablé muchas veces con don Bruce Masís Dibiasi, quien fuera el tercero en mando del ejército de liberación. De todos aprendí a ser un liberacionista por convicción y por origen genético, a pesar de que muchísimas fueron las cosas buenas del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, no di nunca el paso para irme del partido y tomé como lema “que se vayan otros”, cuando me invitaban a marcharme, pese a no comulgar con los actos de muchos altos dirigentes y de ex presidentes, no pude dar el salto para irme.

A esta altura de mi casi cuarta edad, aún creo que el PLN puede reinventarse, lo hizo en el pasado puede hacerlo hoy. Dichosamente los odios que alrededor mío viví en mi pueblo, no se quedaron en mi, tampoco en las mayorías de mi Naranjo querido, con los años todos supimos que fue una época turbulenta en la que se cometieron excesos de ambos lados, era una época de grandes cambios sociales en Costa Rica.

La llegada al poder de don Mario Echandí Jiménez, quien junto con don Otilio Ulate Blanco fueron despojados del triunfo en las urnas en 1948, fue prodigiosa, porque en un acto que bien pudo ser cálculo electorero o sencillamente que así era don Mario, permitió el regreso del Dr. Calderón Guardia desde su exilio en México en 1958. Fue un recibimiento apoteósico, quizá por haber sido uno de los grandes hombres de los cambios sociales de Costa Rica, en realidad fue el Gran Reformador Social de Costa Rica, o también por nuestro legendario bombetismo, La Sabana se llenó a rebosar, todo mundo quería ver al doctor, quien fue diputado del gobierno de Echandi.

Con el paso del tiempo se fue olvidando todo, en el sentido de respetar al perdedor, de darle el lugar que se merecía en la historia, somos un pueblo que sabe alabar a los grandes. He sentido mucho los acontecimientos del pueblo venezolano, del pueblo nicaragüense y del pueblo cubano, en esos pleitos de elefantes, la hierba siempre acaba lastimada.

Yo olvidé que en un sentido puramente representativo, soy un excombatiente infantil, hasta en esta conversación acerca de los hechos del 55. Ojalá nunca más se repitan, no eran históricamente necesarios.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico