Keylor Navas: ¡Genio y figura hasta la sepultura!

Columna Poliédrica

Soy de los que he escrito a favor de Keylor Navas en varias ocasiones. Aunque no comulgo con su religiosidad, por la sencilla razón que no soy creyente, lo respeto porque es lo que corresponde entre personas civilizadas. Dicho lo anterior, le he alabado su forma de proceder y hasta he afirmado que se distingue del costarricense promedio en su forma de actuar. En lugar de procurar sus objetivos por medio de malas tácticas o artilugios, serruchadas de piso y otras acciones propias de nuestro terruño, siempre ha optado por el trabajo duro y por comportarse a la altura ante la adversidad.

Nos ha representado muy bien y el resto del mundo debe tener un concepto muy bueno de la ética laboral que impera en Costa Rica, lástima que en este aspecto no podamos generalizar. Sí, se trata de una excepción a la regla, ya que el comportamiento de los ticos no siempre se ajusta a la que ha tenido el señor Navas Gamboa. Con ello no estoy manifestando la inexistencia de costarricenses que actúen así, los hay; sin embargo, no es lo más común en nuestro medio y en otras latitudes, incluyendo, por supuesto, España.

En otro momento escribimos que Navas debió marcharse del Real Madrid cuando ganó la tercera copa de campeones de Europa. Lo dijimos con conocimiento de causa de la forma de actuar de la dirigencia del club blanco, en especial, de las formas que tiene su presidente Florentino Pérez. Keylor se debió marchar cuando lo hizo Cristiano Ronaldo e incluso cuando renunció Zidane, jamás debió someterse a la humillación de los dos acólitos del presidente del Madrid: Lopetegui y Solari.

Lo que muchos no han entendido es que para Florentino Pérez los jugadores del Real Madrid son cosas, no personas. Basta recordar lo que le hizo a Raúl González y al portero Iker Casillas, los echó como si fueran objetos inservibles y olvidando todo lo que habían dado al equipo blanco. Si se comportó así con dos íconos del Real Madrid: ¿qué pudo hacer pensar a Navas que no lo iba hacer con él?

Particularmente hubiese querido que Navas se hubiera ido con Cristiano Ronaldo a la Juventus de Turín. Así lo manifestamos hace unos meses en esta misma columna, alabamos todo lo que había hecho y el comportamiento tan profesional que había tenido siempre. Su salida era cuestión de tiempo porque siempre ha sido malquerido por Florentino Pérez, independientemente de su rendimiento y de los títulos que ha contribuido a lograr en las diferentes competiciones en las que ha participado.

A Navas le queda la satisfacción que, al menos, la afición del Real Madrid le reconoce su honestidad y el trabajo honrado que realizó durante su estancia en ese equipo. Dichosamente, no todos los madridistas se comportan como Florentino Pérez, hay personas que valoran a los seres humanos y no los ven como mercancías; a la gente no se le puede tratar de la forma que han tratado a Keylor Navas. El deporte y en particular el fútbol: no da para tanto.

Conste que no hemos hablado de la parte económica porque, probablemente, en ese aspecto, Navas habrá ganado muy buenos dólares. Tampoco somos tan ilusos en pensar que en el negocio del fútbol todo es ética y amor por la camiseta, sin embargo, en la vida no todo es dinero, hay algunos detalles que las personas valoran más que una remuneración económica. No se trata de que nos entierren en cajita blanca, pero el Real Madrid podría actuar distinto con sus jugadores, con todos, pero más con aquellos que han dado todo por el club.

Solo queda desearle a Keylor Navas lo mejor. Dinero ganará y seguro hasta más, pero tal vez tenga la fortuna que lo traten mejor de lo que ha hecho Florentino Pérez y algunos de sus vasallos en la organización del Real Madrid.

(*) Andi Mirom es Filósofo

