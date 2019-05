La UCR reafirma su cero tolerancia ante el acoso sexual

Campaña "Que el miedo no me calle, UCR libre de acoso sexual".

San José, 22 may (ODI/UCR).- La Universidad de Costa Rica rechaza completamente todo tipo de hostigamiento y reconoce la preocupante situación de acoso sexual que se vive no solamente dentro de la Institución, sino en muchos otros espacios en todo el país.

El Dr. Fernando García, rector a. i., recalcó que “las afirmaciones del decano de la Facultad de Derecho, Alfredo Chirino, no representan la posición de la Universidad. Los casos de acoso y hostigamiento sexual no son trivialidades o rumores, se sabe que tenemos un problema de acoso sexual en la Universidad, como en muchas instituciones públicas, y no pretendemos ocultarlo, más bien hemos impulsado campañas para motivar que las personas víctimas denuncien. La Administración está del lado de las víctimas”.

CONSULTE: Política de la UCR de cero tolerancia al hostigamiento sexual