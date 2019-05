Secreto de confesión versus impunidad al pedófilo.

Como procuro siempre, aclaro que soy católico practicante, mas no sectario, esto es me mueve cierto grado de ecumenismo. Uno de los grandes problemas del catolicismo que no del cristianismo como idea de vida, es que o se acepta todo o no se acepta nada: si un católico no acepta un dogma, se estaría fuera de ella, al menos desde el punto de vista teórico de la vida del católico.

Si bien esto no es causa directa de expulsión, en la iglesia católica como en la mayoría de las religiones, está prohibido discrepar. Aquí ya vamos mal, puesto que la persona más intelectual, por lo general duda y sencillamente no acepta todo, por otro lado la Iglesia Católica tarda muchos siglos en enmendar un error dogmático. Tuve un problema en primer año de la Universidad, cuando un sacerdote me negó la absolución porque yo creía en la Teoría de la Evolución de Darwin, no me importó y muchos años después: veinte o más, regresé a la Iglesia, ambos nos reíamos de ese asunto.

He visto gente sufrir por no poder cumplir ciertos sacramentos por estar divorciados(?), también he visto miles irse a otras iglesias cristianas para poder seguir con su fe cristiana y su nuevo hogar.

Después de haber leído la vida y las ideas de John Henry Newman, un sacerdote anglicano integrante del famoso grupo Oxford; podríamos decir que la cream de la cream del pensamiento anglicano en el siglo XIX: una especie de Tubinga germana en Inglaterra. Pues bien, Newman, quien después de estudiar “los padres del desierto”, llegaría al convencimiento de que la Iglesia Católica Romana era la heredera de las llaves de Pedro; esta serie de asuntos lo llevaron a pasarse al Catolicismo Romano, donde llegaría al paso del tiempo a ser Cardenal de la Iglesia Católica Romana en Inglaterra.

Leer y estudiar a Newman, es edificante para los cristianos, sea cualquiera la denominación, aclara dudas y es muy “biblio-céntrico”. Lutero por suerte o por desgracia, fue utilizado por los príncipes electores alemanes, más con fines políticos económicos que teórico teológicos (es decir a los príncipes electores tenían intereses económicos y políticos y no religiosos, ni el mismo Carlos V, nieto de los reyes Católicos, tuvo interés en la parte religiosa). Una revisión exhaustiva de las 95 tesis de Nuremberg, da por supuesto un resultado de repudio contra Roma y su centralismo teológico. Las iglesias ortodoxas no necesitaron reforma, ellas sencillamente cambiaron muchos años antes algunos rituales y aunque separadas siguen similares principios a Roma.

Bueno, ¿qué sucede con la dualidad dogmática del “secreto de confesión” y la justicia? Sencillo, la confesión como acto está escrito en el evangelio y algunos escritos de San Pablo, lo que es dogma es el secreto. Si bien un “confesante” espera que el “confesor” no ande divulgando los pecados suyos, tampoco da potestad al confesor para ocultar un hecho que dañe profundamente a un tercero: esto sería delito y no confesión , sería un acto anticristiano, una falta elemental de Caridad, obstruir el ejercicio de la justicia civil. Eso pudo haber sido comprensible aunque nunca racional, hace tres siglos, cuando los tribunales eclesiásticos eran los que dictaban las leyes, sin embargo fueron causa de innumerables delitos contra víctimas inocentes.

Si el mismo Jesús dice:”si hicieras algo malo a alguno de estos pequeños, más os valiera ataros una piedra de molino y lanzaros al mar”, aquí vemos que hay cosas tan graves que no tienen perdón.

No encuentro cómo la jerarquía de la Iglesia Católica puede dudar de colaborar con la justicia en los casos de pederastia u otros abusos: ni hay una sola razón, aparte quien cometa esa abominación no creo que dude en mentirle al sacerdote. La jerarquía eclesiástica debe tener mucho cuidado de no cooperar con la justicia, bajo el asunto del secreto de confesión, podría ocasionar otra diáspora.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico