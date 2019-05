Por amnistías tributarias Hacienda dejó de percibir casi seis años de recaudación de IVA a la canasta básica.

San José, 23 may (Elpaís.cr).- El 90% de los montos perdonados por Hacienda en la amnistía tributaria de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas se concentran en 25 de las 14 mil personas físicas y jurídicas que se acogieron a la misma (ver cuadro).

Según los propios datos de Hacienda enviados al diputado José María Villalta, a esas 25 empresas se les perdonaron sanciones e intereses por ₡175 mil millones de los ₡194 mil millones que dejó de recaudar Hacienda.

Esos ₡194 mil millones que no entraron a las finanzas públicas equivalen a cerca de 6 años de recaudación con el IVA a la canasta básica (el Ministerio de Hacienda estima que el impuesto a la canasta básica recaudaría ₡33 mil millones al año).

“Estas cifras demuestran que el costo que el país asumió para conseguir esos ‘recursos rápidos’ fue gigantesco. En lugar de fortalecer las capacidades de cobro de Hacienda, prefirieron perdonar montos multimillonarios. La hacienda pública dejó de recibir ₡194 mil millones para recaudar ₡207 mil millones. No me van a decir que esos que fueron a pagar cientos y miles de millones lo hicieron por pura bondad. No, pagaron porque sabían que aunque pelearan tenían perdidos los casos y al final tendrían que pagar con intereses y multas. Con una Administración Tributaria más efectiva, esos montos pudieron cobrarse sin necesidad de perdón alguno y sin impunidad para nadie. Escogieron gravar la canasta básica mientras dejaron que Hacienda dejara de percibir montos que equivalen a 6 años de recaudación del impuesto sobre bienes y servicios básicos. Esa es una cruda muestra de la regresividad del plan fiscal que aprobaron”, comentó el diputado.

Lista completa de beneficiados con la amnistía tributaria

“Con esta información ha quedado clara la necesidad de que las estimaciones de recaudación y montos perdonados se envíen a la Asamblea Legislativa antes de volver a aprobar una medida de este tipo. Lamentablemente la mayoría de diputados y diputadas no quiso conocer esta información antes de dar su voto positivo a la amnistía. Además, Hacienda y la Asamblea dan un pésimo mensaje al país sobre cultura tributaria. Básicamente le están diciendo a la ciudadanía que si soy un gran deudor solo tengo que esperar a que se agrave la situación fiscal para que me perdonen multas e intereses. Mientras tanto, las personas asalariadas no tienen derecho a quejarse, a ellas se les rebaja el impuesto automáticamente y no reciben una amnistía”, agregó.

A pesar de que una sentencia de la Sala Constitucional obligó al Ministerio de Hacienda a publicar esta información, Hacienda sigue entregando la información incompleta. Varios espacios de los cuadros están vacíos, omitiendo el nombre de personas beneficiadas por la amnistía.

Y según el propio Ministerio de Hacienda la primera lista que entregaron al Diputado Villalta estaba incompleta. Además, insisten en enviar los documentos en formato PDF, dificultando el análisis de los datos.

Al respecto el diputado Villalta envió una carta dirigida a la Ministra Rocío Aguilar solicitando que envíe de inmediato toda la información y advirtiendo que si no lo hace la próxima semana presentará una gestión de desobediencia ante la Sala Constitucional.