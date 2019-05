Procurador de Colombia apela fallo que negó extradición de exguerrillero «Santrich»

Bogotá, 24 may (Sputnik). – El procurador general de Colombia, Fernando Carrillo, presentó el viernes una apelación contra la decisión que la semana pasada tomó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP, tribunal de paz) de negar la extradición a Estados Unidos y ordenar la libertad del exguerrillero de las FARC «Jesús Santrich».

«La garantía de no extradición no es un derecho fundamental o absoluto (…) Esto nos lleva a concluir que dicha garantía no puede pasar por alto jamás la vigencia y la efectividad de los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia de extradición, que garantizan la cooperación judicial recíproca entre Colombia y la comunidad internacional», dijo Carrillo al radicar la sustentación de apelación, según un comunicado de su despacho.

La JEP, sistema de justicia transicional creado para juzgar crímenes de los combatientes en el conflicto interno que terminó en 2016, dictaminó el pasado 15 de mayo que no concedería la extradición de Santrich a EEUU, que lo requiere para juzgarlo por narcotráfico, y ordenó a la Fiscalía colombiana ponerlo en libertad de manera inmediata.

EEUU acusa al exguerrillero de las ahora extintas FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) de un supuesto acuerdo para exportar 10 toneladas de cocaína hacia ese país norteamericano por unos 15 millones de dólares que luego se venderían al detalle por hasta 300 millones de dólares en el mercado doméstico.

Los presuntos delitos habrían ocurrido entre junio de 2017 y abril de 2018, después de la firma del Acuerdo de Paz, por lo que no estaban comprendidos en los hechos contemplables por la justicia transicional de la JEP, lo que daría pie a su extradición.

La JEP debía referirse a si el delito del que se acusa a Santrich ocurrió después de la firma de la paz, pero en vez de eso el tribunal negó la extradición y ordenó la libertad del exguerrillero, lo cual fue cuestionado por el Gobierno, la Fiscalía, la Embajada de EEUU en Bogotá y la Procuraduría, que desde entonces advirtió que apelaría la decisión.

Dicho tribunal basó su decisión en que las evidencias entregadas por la Fiscalía de Colombia y por EEUU no permiten determinar la fecha en la cual tuvo lugar el delito, con lo cual desconoció las acusaciones de la justicia estadounidense en el pedido de extradición.

«El «indictment» contra (Seuxis Paucías) Hernández Solarte (verdadero nombre de Santrich) constituye una decisión de la justicia de los Estados Unidos, que, sustentada en una actividad probatoria de esa jurisdicción, equivale claramente a la acusación en el ámbito de nuestro ordenamiento penal», recalcó Carrillo el viernes.

Asimismo, agregó que «esta resolución de acusación escrita, proferida por los Estados Unidos, asegura con certeza que los hechos por los cuales la justicia norteamericana requiere al señor Hernández Solarte son posteriores al 1 de diciembre de 2016, fecha de la firma del Acuerdo de Paz».

Carrillo también señaló que «la Sección de Revisión de la JEP tenía potestad exclusivamente para verificar solo la temporalidad de dichos hechos» y no para tomar la decisión de prohibir la extradición y ordenar la libertad de Santrich.

El representante del Ministerio Público colombiano aseguró que la Procuraduría no tiene dudas de que Santrich cometió el delito después de la firma de la paz.

Para ello hizo mención a un video aportado por la Fiscalía en el cual aparece Santrich con Marlon Marín (sobrino del exjefe negociado de paz de las FARC, Luciano Marín, conocido como «Iván Márquez») y dos supuestos integrantes del Cártel de Sinaloa, con quienes hablan de traficar drogas a EEUU.

«Por ello, hemos solicitado a la Sala de Apelaciones (de la JEP) que haciendo uso de su competencia, ordene el traslado de todas las pruebas con que cuenta la Fiscalía General, para que con estas nuevas evidencias se reafirme que los hechos delictivos imputados se cometieron con posterioridad al 1 de diciembre de 2016», indicó Carrillo.

Por último, consideró que el proceso de paz «vale mucho más que episodios individuales como éste», y señaló que la justicia colombiana debe ser capaz «de «desantrichizar» el proceso de paz».

Santrich permanece detenido en los calabozos de la Fiscalía, en Bogotá, luego de que el pasado viernes, tras salir de la cárcel La Picota en cumplimiento a la decisión de la JEP, fue recapturado por agentes de ese organismo con base en nueva evidencia en su contra por narcotráfico y concierto para delinquir. (Sputnik)