El 13 de junio de 1919. La quema de La Información o la legendaria boa

Se cumplirá próximamente un siglo de la desaparición del periódico La Información. Es difícil reconstruir un hecho de tanta trascendencia pues, debido a la espontaneidad, no quedaron, que conozca, muchas crónicas del suceso. He accedido a dos: la primera es de P.F. Noriega, dada en el Diario de Costa Rica el 4 de septiembre de 1919; la otra es de Carlos Luis Fallas de su libro Marcos Ramírez.

La de Noriega se tituló La Gran Semana[i], la ofreció en dos entregas y recopiló lo que fueron las diferentes actividades revolucionarias de la jornada. Empezó con una descripción celestial del día para contrastar con lo que empañaría el firmamento: la comba de azul turquí que debía encapotarse a la hora nona con el humo más mefítico que haya velado la ciudad de San José, el cual emergería del incendio purificador que produjo la legendaria boa. Paso a reseñar los principales sucesos:

1/ Durante la mañana, hubo una concentración de mujeres, sobre todo educadoras y alumnas, en el Parque Morazán. Carmen Lyra inició los discursos, cual heroína de la revolución francesa. Le siguieron otras compañeras con el mismo tono de exaltación de los ideales. Cuando le tocó el turno a doña Andrea Venegas de Daly, se instaló un piquete de la policía montada de manera de tapar las bocacalles en frente de los manifestantes, reforzado después con más policía montada y de a pie. Es decir, estaban acordonando la manifestación.

La señora Venegas se apropió de la bandera de Costa Rica, adornada con cintas verdes que era la insignia de la revolución, se acercó a los militares y los invitó a saludarla con los honores del caso. Ellos respondieron con presentación de las armas y la mano derecha en el kepis, mientras la masa entonaba el Himno Nacional. Más de 1500 personas aplaudieron el fervor libertario que los unía, tanto a los militares como a los adversarios del régimen. La multitud vivaba a Costa Rica, a Julio Acosta, a la policía revolucionaria. Aquello era un tumultuoso delirio en que las señoritas obsequiaban a los gendarmes con flores y palabras de concordia que ellos se vieron en el ineludible trance de aceptar con aparente agrado. A las 11.30 am se dispersó esa manifestación.

2/ Carmen Lyra se encaminaba con un grupo hacia el Parque Central y fue interceptada por otro grupo de policías, no tan educados como los otros. Carmen Lira[1]recibió un planazo que la derribó a tierra, y allí hubiera sido ultimada si algunos jóvenes no se interponen con peligro de su vida, y si dos caballeros extranjeros no la conducen en coche a la casa del Cónsul Americano.

3/ Un grupo de varones y muchachos de distinta procedencia social, llegó hasta la casa de A. V.; se trataba de un delator que recorría día tras día la ciudad de San José con el propósito de vigilar, espiar e inventar historias para correr a los cuarteles a denunciar a quienes él consideraba dignos de ser castigados. Huyó despavorido con su familia cuando oyó la manifestación. La multitud indignada se vengó con hacer trisas el ajuar de la casa, destrozar muebles y tirar los despojos a la calle. Iras santas son estas, justicieras e irremediables mientras haya detentadores de su honra y de su tranquilidad.

4/ Una visita totalmente opuesta a la anterior, le hicieron más de mil manifestantes a la señora Carmen Güell de Fernández, madre de Rogelio Fernández Güell, quien había sido ultimado, junto con sus compañeros de lucha, en Buenos Aires por la tiranía de los Tinoco. Jóvenes oradores con palabras de fuego patriótico, hicieron el elogio de los mártires ante la familia consternada del jefe de ellos, jurando vengar su sangre generosa.

5/ A la 1pm, había, frente a la Iglesia Catedral, una apretujada manifestación de varones de todas las edades y orígenes sociales que portaban ramas verdes. Hicieron uso de la palabra Andrés Venegas, Mariano Guardia y otros. Como a las 2 pm, se oyó: ¡A la Información! La muchedumbre se encaminó hacia la Avenida Central, pasó frente al Teatro Nacional, dobló para caminar por el costado sur del mismo; giró, otra vez, hacia la izquierda y enfiló hacia la esquina de la Imprenta en donde se editaban La Información y La Prensa Libre, órganos de la tiranía, papeles odiosos, especialmente el primero que, por lo venal y mentiroso, era la pesadilla del pueblo josefino.[2] El principal accionista de la hidra era un panameño que había llegado al edificio poco antes de los insubordinados. Disparó desde dentro sin perjuicio de quienes encabezaban el desfile, huyó al igual que el esbirro V. pero llevaba una herida en el rostro que le alcanzó a hacer uno de los primeros asaltantes de la imprenta. Volaron por los aires máquinas de escribir, rodillos, rollos de papel, sillas, cajas antes de que las llamas consumieran el recinto y no dejaran más que cenizas.

La catarsis social recibió, de parte del cronista, insignes calificativos que deseo disfrutar de reproducirlos: lenguas de fuego y columnas de humo negro y viciado de desvergüenzas, detritus del fuego más purificador que haya caldeado el ambiente de la ciudad para en seguida trepidar sus paredes y desplomarse el edificio maldito. De la muchedumbre alborozada salió un estentóreo grito de satisfacción que repercutió de hogar en hogar como música vengadora. San José cantó a gloria y se dio por satisfecha ese fausto día con haber destruido hasta el edificio en que tantas iniquidades se fraguaron.

La pacífica, tranquila e idílica Suiza Centroamericana, tan venida a menos últimamente, guarda, en sus entrañas, hazañas épicas dignas de un o una aeda. ¿Cuándo surgirá?

(*) Isabel Ducca D.

[1] Reproduzco el pseudónimo tal y como lo apunta el periodista. Ella cambia de Lira a Lyra poco tiempo después.

[2] Retomo el trayecto descrito por el autor, si fue así, la manifestación dio, aparentemente, una vuelta innecesaria; posiblemente, era parte del fervor.

