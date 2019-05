Consejo Universitario condena acoso sexual e inicia proceso para reformar reglamento

San José, 29 may (Elpaís.cr).- A raíz de las recientes publicaciones en medios de comunicación y redes sociales sobre situaciones de acoso sexual denunciadas por varias estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR), el Consejo Universitario condenó esos hechos y decidió hacer una revisión integral al Reglamento contra del hostigamiento sexual.

Por medio de un pronunciamiento, aprobado este martes 28 de mayo, el Órgano Colegiado hizo un llamado a las unidades académicas y al sector administrativo de todas las Sedes y Recintos de la Institución para que prevengan, concienticen y sancionen el acoso y hostigamiento sexual, al igual que las conductas sexistas.

A su vez, instó a la comunidad universitaria a formalizar las denuncias al respecto y, de esta forma, aportar a la construcción de una sociedad más inclusiva, igualitaria y justa, que no sea permisiva de estas conductas, no las naturalice y no admita la impunidad.

El Consejo Universitario, además, reafirmó la responsabilidad de la UCR en la transformación de las dinámicas sociales que promueven la violencia de género, que puede ser expresada mediante el abuso y el hostigamiento sexual, tanto a escala nacional como universitaria.

Al mismo tiempo, se comprometió a contribuir a la consecución de los objetivos dispuestos en la Política nacional para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres 2018-2030 y a la inclusión de políticas universitarias sobre esta materia en las políticas institucionales para el próximo quinquenio.

También acordó fortalecer, en el ámbito universitario, los esfuerzos realizados desde la Administración con respecto a esta problemática, principalmente con la campaña “el miedo no me calla”, orientada a empoderar las víctimas y a promover el proceso de denuncia.

El Órgano Colegiado hizo un llamado a la sociedad costarricense a reconocer la multiplicidad de realidades en las cuales puede surgir el acoso y el hostigamiento sexual, y que motivan el silencio de las víctimas.

Por otra parte, instó a la Asamblea Legislativa a analizar las iniciativas pendientes en materia de acoso político hacia las mujeres, acoso callejero y en espacios públicos, acoso laboral y otras asociadas con diferentes expresiones de violencia.