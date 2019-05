Washington, 30 May. (EUROPA PRESS).- El desmayo durante el primer trimestre de embarazo puede alertar de problemas tanto para la madre como para el bebé, según un estudio llevado a cabo por investigadores de Cardiología de la Universidad de Alberta (Canadá) y que ha sido publicado en el ‘Journal of the American Heart Association’.

Los investigadores revisaron los registros de nacimiento de 481.930 bebés nacidos en Alberta entre 2005 y 2014, así como los registros médicos de las madres durante un año después del parto, con el fin de hallar la frecuencia, el momento y los resultados de los episodios de desmayos.

El equipo encontró que aproximadamente el uno por ciento de las mujeres embarazadas se desmayaron, de las cuales aproximadamente un tercio de lo sufrieron durante los primeros tres meses de embarazo, quienes, además, tuvieron unas tasas más altas de partos prematuros y problemas cardíacos, así como anomalías congénitas.

El desmayo, conocido técnicamente como síncope, es una pérdida temporal de la conciencia, generalmente causada por la presión arterial baja y la falta de oxígeno en el cerebro. Las hormonas del embarazo pueden aumentar la frecuencia cardíaca y el suministro de sangre, mientras que los vasos sanguíneos se relajan, todo lo cual puede provocar mareos y desmayos.

«Los desmayos deberían agregarse a la lista de afecciones inducidas por el embarazo, como la preeclampsia y la diabetes gestacional, que pueden considerarse señales de advertencia para la salud de la mujer», han dicho los investigadores.