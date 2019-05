El fiscal general de EEUU dice que Mueller podría haber tomado una decisión sobre si Trump obstruyó a la justicia

Washington, 30 May. 2019 (Europa Press).- El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, ha afirmado este jueves que el fiscal especial, Robert Mueller, podría haber tomado una decisión sobre si el presidente del país, Donald Trump, obstruyó a la justicia durante su investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016.

En una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense CBS, Barr ha dicho que «siente personalmente» que Mueller «podría haber alcanzado una decisión».

«La opinión dice que no puedes imputar a un presidente en funciones, pero podría haber alcanzado una decisión sobre si era una actividad delictiva», ha señalado. «Tuvo sus razones para no hacerlo, que ha explicado, y no voy a debatirlas», ha agregado.

Las palabras de Barr han llegado un día después de que Mueller dijera que imputar a Trump «no era una opción», si bien no descartó que cometiera algún delito.

Mueller resaltó que «un presidente no puede ser imputado con un delito federal mientras está en el cargo». «Eso es inconstitucional», manifestó, antes de recalcar que «imputar al presidente un delito no era, por tanto, una opción a considerar».

Pese a ello, dijo que estaba previsto que «si había seguridad en que el presidente claramente no había cometido un delito, se iba a decir (en el informe)».

«Sin embargo, no hicimos una determinación sobre si el presidente cometió un delito», puntualizó, antes de recalcar que «no participará en conclusiones o hipótesis sobre el mandatario».

En este sentido, Barr ha dicho no saber qué «sugirió» Mueller en sus declaraciones. «El Departamento de Justicia no usa sus poderes de investigación como algo adjunto al Congreso», ha recalcado.

«El Departamento de Justicia se fundamenta únicamente en la ley, los hechos y el material. Voy a adoptar decisiones fundamentadas en la ley y en los hechos», ha subrayado el fiscal general.

«Soy consciente de que eso va en contradicción con el clima político en el que vivimos, ya que hay gente más interesada en sacar adelante sus objetivos políticos», ha remachado.