Inversión extranjera directa mantiene dinamismo en los primeros cinco meses del año

San José, 31 may (Elpaís.cr).- La Inversión Extranjera Directa (IED) mantuvo un dinamismo positivo de enero a mayo del presente año, tiempo en el cual se han establecido tres empresas nuevas y otras 11 anunciaron reinversiones, para un total de 14 nuevos proyectos de inversión.

En total, las operaciones suman 1.660 empleos directos, aproximadamente, en estos cinco meses, lo que sigue la tendencia de los últimos cinco años, en que la IED ha generado 61.300 puestos directos, de los cuales, 12.961 empleos se generaron en el 2018. La IED representa el 31% del empleo neto creado en el país.

Entre las firmas figuran ThermoFisher Scientific, Akamai, MCM, Cloudera, IBM, NTT Data y Neustar.

Los datos fueron divulgados este viernes, en conferencia de prensa, por Jorge Sequeira, director de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE) y Dyalá Jiménez Figueres, Ministra de Comercio Exterior (COMEX).

Ambos afirmaron que la reciente salida de cuatro empresas extranjeras no representa una crisis en ese sector, ya que los cierres se basaron en giros propios de los mercados en que se mueven esas firmas.

“Cada cierre corresponde a un motivo particular, alineado al entorno global y no relacionados a una condición particular del país. El anuncio de llegadas y expansiones de compañías refuerza el potencial de crecimiento y el dinamismo que normalmente ha mantenido la IED a lo largo de los años”, explicó Sequeira.

Por su parte, Jiménez comentó que parte de los esfuerzos que se realizan para atraer IED son las giras de trabajo al exterior en naciones que son socias estratégicas, como Alemania, segundo país más importante en origen de inversión extranjera, después de Estados Unidos.

“Desde el Gobierno de la República mantenemos nuestro compromiso de seguir trabajando para mejorar nuestra competitividad y seguir atrayendo empresas extranjeras para generar empleo de calidad en todo el territorio nacional”, agregó Jiménez.

Solo el año anterior, Costa Rica alcanzó la cifra récord de 48 nuevos proyectos de inversión extranjera directa”, comentó la jerarca, quien estuvo con el Presidente Carlos Alvarado en su gira por Alemania durante esta semana.

Ver: IED y Empleo 2019

CINDE anunció, además, que luego del primer mes de su feria de empleo CINDE JOB FAIR 2019, la cual habilitó 3.800 puestos disponibles, a la fecha tienen 2.253 procesos de reclutamiento en curso y 1.275 personas han recibido una oferta formal de empleo.

Pese a las transformaciones en algunas operaciones de las empresas, como Sykes o Amoena, la alta competitividad del talento humano permitió que ya el 80% del personal en el primer caso esté reubicado dentro de la misma firma, en tanto en el segundo, 180 de sus colaboradores reciben capacitación en el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) en el área de dispositivos médicos.

También, INTEL ya reubicó dentro de la compañía a 75% de la planilla que se vio afectada por un reajuste que tuvo en abril, el cual obedeció a su estrategia global y no por temas de competitividad.