El fin de una era: Apple cierra iTunes

iTunes es la forma en la que los usuarios de Apple escuchan música, ven películas y programas de televisión, escuchan podcasts y gestionan sus dispositivos desde hace casi dos décadas, recuerda Bloomberg.

Ahora, la compañía está lanzando un trío de nuevas aplicaciones–Music, TV, and Podcasts– para reemplazar a iTunes. Mientras tanto, los clientes pueden administrar sus dispositivos de Apple a través de la aplicación Music.En el 2003, el fundador de Apple, Steve Jobs, ofreció el servicio de iTunes –en aquel entonces, revolucionario– para que los usuarios de Apple pudieran descargar música y otros archivos audiovisuales de forma legal.

«Las compañías discográficas se encuentran en una situación difícil porque la gente quiere comprar su música en línea, pero no hay una forma real de hacerlo, así que la roban», dijo Jobs entonces. «Los usuarios están en una mala situación porque la mayoría de ellos no quieren robar música en línea, pero no hay otra forma adecuada de conseguirla».

En aquel momento, Jobs propuso iTunes como «un camino intermedio para salir de la situación».En su apogeo a finales de los años 2000, iTunes se convirtió en una aplicación indispensable para prácticamente todos los consumidores de música contemporánea. Los oyentes descargaron millones de discos compactos a sus discos duros mediante el servicio.

No obstante, con el paso de tiempo iTunes se ha hecho cada vez más obsoleto ya que el consumo de música y cine está moviéndose hacia el ‘streaming’ –ver y escuchar algo en línea, sin descargar–. Así que, la era de iTunes ha llegado a su fin. (Sputnik)