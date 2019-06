Decenas de nuevas supernovas ayudarán a medir la expansión del universo

Madrid, 2 Jun (EUROPA PRESS).- Astrónomos han identificado una 1.800 nuevas supernovas en el universo distante, incluidas 58 de Tipo Ia a 8.000 millones de años luz. Estos hallazgos ayudarán a dilucidar la expansión del universo.

Una supernova es el nombre que recibe una estrella en explosión que ha llegado al final de su vida. La estrella a menudo se vuelve tan brillante como su galaxia anfitriona, brillando mil millones de veces más brillante que el sol en cualquier momento entre un mes y seis meses antes de atenuarse.

Las supernovas clasificadas como Tipo Ia son útiles porque su brillo máximo constante les permite a los investigadores calcular su distancia a la Tierra. Esto es particularmente útil para los investigadores que desean medir la expansión del universo.

En los últimos años, los investigadores comenzaron a informar un nuevo tipo de supernovas de cinco a diez veces más brillantes que las supernovas de Tipo Ia. Llamadas supernovas superluminosas, muchas han estado tratando de aprender más sobre estas estrellas. Su brillo inusual permite que los investigadores vean estrellas en las partes más alejadas del universo, generalmente demasiado débiles para observar. Dado que el universo distante significa el universo primitivo, el estudio de este tipo de estrella podría revelar características sobre las primeras estrellas masivas creadas después del Big Bang.

Pero las supernovas son eventos raros, y solo hay un puñado de telescopios en el mundo capaces de capturar imágenes nítidas de estrellas distantes.

Para maximizar las posibilidades de observar una supernova, un equipo dirigido por el Instituto Kavli de Física y Matemáticas del universo (Kavli IPMU) utilizó el Telescopio Subaru.

Este telescopio es capaz de generar imágenes estelares de forma, y la Hyper Suprime-Cam, una cámara digital de 870 megapíxeles acoplada en su parte superior, captura en una sola imagen un área muy amplia del cielo nocturno.

Seis meses de observación

Al tomar imágenes repetidas de la misma área del cielo nocturno durante un período de seis meses, los investigadores pudieron identificar nuevas supernovas buscando estrellas que de repente parecían más brillantes antes de desaparecer gradualmente.

Como resultado, el equipo identificó 5 supernovas súper luminosas y aproximadamente 400 supernovas de Tipo Ia. Cincuenta y ocho de estas supernovas tipo Ia se ubicaron a más de 8.000 millones de años luz de distancia de la Tierra. En comparación, los investigadores que utilizaron el Telescopio Espacial Hubble tardaron unos 10 años en descubrir un total de 50 supernovas ubicadas a más de 8.000 millones de años luz de la Tierra.

«El telescopio Subaru y Hyper Suprime-Cam ya han ayudado a los investigadores a crear un mapa 3D de materia oscura y observación de agujeros negros primordiales, pero ahora este resultado demuestra que este instrumento tiene una capacidad muy alta para encontrar supernovas muy, muy lejos de la Tierra», dijo el profesor Naoki Yasuda, autor principal de la investigación, publicada en Publications of the Astronomical Society of Japan

El siguiente paso será utilizar los datos para calcular una expansión más precisa del universo y estudiar cómo la energía oscura ha cambiado con el tiempo.