Trump insta a Rusia, Siria e Irán a cesar supuestos bombardeos en Idlib

Washington, 3 jun (Sputnik).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a Rusia, Siria e Irán a detener los bombardeos que estos países lanzan presuntamente en la provincia siria de Idlib.

«He oído decir que Rusia, Siria y, en menor medida, Irán están bombardeando brutalmente la provincia de Idlib en Siria y matando indiscriminadamente a muchos civiles inocentes. El mundo está viendo esta carnicería. ¿Cuál es el propósito, qué es lo que pretenden conseguir? ¡Paren!», tuiteó.

El mandatario no especificó las fuentes de esas informaciones, ni dio más detalles.

En la provincia de Idlib, a donde se fueron trasladando los grupos derrotados en la lucha contra el Gobierno sirio que se negaron a deponer las armas, hay más de una docena de diferentes grupos armados. Los mayores de ellos son la alianza de grupos rebeldes proturcos del Frente de Liberación Nacional y el grupo terrorista Frente al Nusra (también conocido como Hayat Tahrir al Sham, prohibido en Rusia).

Hearing word that Russia, Syria and, to a lesser extent, Iran, are bombing the hell out of Idlib Province in Syria, and indiscriminately killing many innocent civilians. The World is watching this butchery. What is the purpose, what will it get you? STOP!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de junio de 2019