Las actuaciones estelares de doña Rocío Aguilar y Cia. Ltda.

Parece ser que el Ministerio de Hacienda fue declarado, desde hace muchos años, territorio liberado de toda jurisdicción costarricense, pues sus funcionarios actúan al margen de la legalidad sin ninguna contemplación ni miramiento. Evidentemente, el film Siempre hay que favorecer a los ricos se está rodando en esta administración para llevarse la premiación de gala del FMI (Favoritismo Máximo a los Idólatras del dinero). A continuación, una cronología para despejar las dudas de los más escépticos:

El 9 de abril de 2018, la Contraloría General de la República informó que una de cada cuatro grandes empresas le declaraba cero ganancias al Ministerio de Hacienda.[1]

El 19 de junio, el Semanario Universidad pidió la lista a la Dirección General de Tributación y respondieron negativamente porque era confidencial.[2]

El 1 de octubre, Lía Sánchez Agüero y Jorge Vizcaíno Porras, de Territorios Seguros, solicitaron al Departamento de Grandes Contribuyentes del Ministerio de Hacienda la lista de esas empresas que declaran cero ganancias o pérdidas. Les fue negada con el argumento de que se trataba de información confidencial. Los dos ciudadanos tuvieron que acudir a la Sala IV y poner un recurso de amparo porque se trata de información de interés público. Dicha Sala acogió el recurso y resolvió el 9 de noviembre que esa negativa violaba el derecho de acceso a la información pública, lesionaba el numeral 30 de la Constitución Política.

El 3 de diciembre fue dada a conocer la lista, justo en el límite impuesto por la Sala IV. Pero, lo más interesante fue que salió a la luz pública el día después de aprobada la Reforma Fiscal en la Asamblea Legislativa. Los comentarios de algunos opositores al llamado Combo Fiscal, permiten visualizar el trabajo tan minucioso y pensado que se tomaron en dicho ministerio para confeccionar la lista pues no detalló los montos adeudados.[3]

Con la resolución de la Sala IV, la esperanza era que en el Ministerio de Hacienda recibieran las solicitudes de la ciudadanía con un poco más de disposición; no digamos amabilidad ni que los acogieran con café y galletas como invitados especiales. No, simplemente, si existía ya ese precedente pues era lógico que cualquier petición parecida, se atendiera sin nuevos recursos. Sin embargo, no fue así.

El 19 de noviembre, exactamente diez días después de la resolución de la Sala IV, el Movimiento de Territorios Seguros realizó una nueva solicitud en la Dirección de Grandes Contribuyentes para saber la lista de los que sí tributan; el 4 de diciembre, el Ministerio de Hacienda respondió que requería más tiempo. La respuesta del movimiento ciudadano fue presentar otro recurso de amparo pues sus integrantes consideraron que dicho ministerio estaba violando su derecho a la información pública.[4]

El 6 de diciembre, la Asociación Nacional de Empleados Públicos publicó, en su página web, dos solicitudes.[5] Una fue enviada al Ministerio de Hacienda para que diera a conocer los nombres de las 96 empresas que adeudan 560.000 millones de colones y en cada caso el monto adeudado.

El 19 de diciembre, el Director General de Tributación, mediante Oficio DGT-1905-2018, contestó de manera negativa, indicando como fundamento que la información solicitada es confidencial en su totalidad. ¿Dónde quedó el fallo de la Sala Constitucional? O, ¿será que no saben leer en el Ministerio de Hacienda?

El 11 de enero, la ANEP da a conocer que la Sala IV acogió el recurso de amparo, interpuesto por la negativa recibida el 19 de diciembre.

¡Eso se llama desgastar a la ciudadanía en papeleos y recursos!

La ANEP, en esa misma publicación, destaca el argumento del magistrado Castillo Víquez del voto 2018-18694, el cual vale la pena recordar:

“resultan plenamente aplicables para el caso de los impuestos, pues no cabe duda que la evasión fiscal, el no pago oportuno de los impuestos y otras prácticas indebidas desde el punto de vista ético y jurídico, socavan las bases del Estado social de Derecho, toda vez que con ello se impide que la Administración Pública financie con ingresos corrientes los gastos corrientes que conlleva la prestación servicios públicos de calidad; además, contribuye a agravar la situación fiscal del gobierno central. Por consiguiente, todo lo relativo al nombre de los contribuyentes y los responsables, al monto que pagan por concepto de tributos, así público y constituye información pública; información que en manos de los ciudadanos constituye una importante herramienta para el ejercicio de la democracia participativa en una materia que afecta a todo el colectivo social”.[6]

Dentro de nuestro país, la impunidad para el gran capital se pasea de despacho en despacho de las altas autoridades el Ministerio de Hacienda.

El 28 de febrero, Informa-tico[7] publica una nota acerca de las gestiones del diputado José Ma. Villalta. Cual mendigo de información, va de la Sala IV al despacho de Rocío Aguilar y de recurso en recurso. La ministra del encubrimiento tenía hasta el 25 de febrero para dar a conocer la lista de las empresas que recibirían amnistía tributaria según la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, pues el adversado Combo Fiscal incluía una amnistía tributaria para favorecer a grandes evasores y deudores, dicha ley no planteó que esos datos fueran secretos o confidenciales. Por lo tanto, el diputado había solicitado la lista de los beneficiados, la liquidación completa, lo que dejaría de recaudar el fisco por el perdón y olvido de las deudas, multas y sanciones. Lo que recibió Villalta, fue un material incompleto pues la ministra, amparada en los artículos 115 y 117 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, se negó a suministrar la información.

Es decir, Villalta había solicitado la lista, el ministerio se negó, fue a la Sala IV y le dieron la directriz a la ministra; ésta incumple con lo dispuesto por la Sala IV y el diputado vuelve a interponer otro recurso sobre lo mismo.

El 7 de enero del 2019, el Ministerio de Hacienda había recibido una notificación según la cual la empresa Standart Fruit Company había perdido un juicio, y con este, la medida cautelar que la protegía.

El 8 de febrero de 2019, Priscilla Piedra, directora general de Hacienda, le otorga amnistía tributaria a dicha empresa de manera que Hacienda hubiera podido recaudar 25 millones de colones en lugar de los 11 millones. Este es otro ejemplo de una funcionaria de Hacienda que actúa por encima de la ley, como si se tratara de lo más ético y normal.[8]¡Así se regalan los dineros públicos a las grandes empresas!

El 23 de mayo del 2019, el Frente Amplio da a conocer, mediante un comunicado de prensa, que: Monto que no recibió Hacienda por amnistías tributarias equivale a casi seis años de recaudación de IVA a la canasta básica. Hacienda dejó de cobrar 194 mil millones para recaudar 207 mil millones, el 90% de los montos perdonados se concentran en apenas 25 empresas.

Falta la cereza que corona el pastel: el 17 de mayo sale a la luz pública el nombramiento de Edna Camacho como representante en el BID; sí la misma, la esposa de Javier Chaves de ALDESA, empresa en la que estuvo ligada Rocío Aguilar. El nombramiento lo avaló Carlos Alvarado pero lo realizó la ministra de Hacienda.

¿Verdad que se merece algún premio? Escoja el que más le guste o invente uno propio:

Premio Madre Teresa (para ver si le nace un poquito de compasión humana por el prójimo).

Premio Margaret Thatcher (por garrotear sin piedad a los pobres).

Premio Alberto Fujimori (por ayudar a encubrir la estafa 7 veces mayor que el Cementazo).

Isabel Ducca D.

[1] Mora, A. (2018, Abril 9). Contraloría denuncia que una de cada cuatro empresas grandes le declara 0 ganancias a Hacienda. En ElPaíscr. Recuperado de: https://www.elpais.cr/2018/04/09/contraloria-denuncia-que-una-de-cada-cuatro-empresas-grandes-le-declara-0-ganancias-a-hacienda/

[2] Flórez-Estrada, M. (2018, Octubre 30). Cuando resultó posible ponerle rostro a la evasión. En Semanario Universidad. Recuperado de: https://semanariouniversidad.com/pais/cuando-resulto-posible-ponerle-rostro-a-la-evasion/

[3] Araya, J. (2018, Diciembre 5). Diputados esperan que Hacienda complete lista de ‘grandes contribuyentes’ y critican trabajo de autoridad tributaria. En Semanario Universidad. Recuperado de: https://semanariouniversidad.com/pais/diputados-esperan-que-hacienda-complete-lista-de-evasores-y-critican-trabajo-de-autoridad-tributaria/

[4] Morris, K. (2018, Diciembre 13). Amparo por negar información Contra el Ministerio de Hacienda. En Diario Extra. Recuperado: http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/377593/amparo-por-negar-informacion

[5] ANEP. (2018, Diciembre 6). ANEP solicita la intervención del Ministerio Público ante lista de contribuyentes que reporta cero ganancias o pérdidas. Recuperado de: https://anep.cr/anep-solicita-la-intervencion-del-ministerio-publico-ante-lista-de-contribuyentes-que-reporta-cero-ganancias-o-perdidas/?fbclid=IwAR3VV0Oph2mdJPRbRnnoDEN046rg7mYVo_hwsCVmMCzs53mKbxkEmnJseZU

[6] ANEP. (2019, Enero 11). Sala Constitucional acoge recurso de amparo de ANEP contra Ministerio de Hacienda. Recuperado de: https://anep.cr/sala-constitucional-acoge-recurso-de-amparo-de-anep-contra-ministerio-de-hacienda/?fbclid=IwAR1q4uMzBcgYFSH0O2p6kmdBxPsM4VkNFUN-Ar16YD2A8JVEXt6AB995FYo

[7] S.a. (2019, Febrero 28). Villalta: Hacienda genera dudas sobre su compromiso en la lucha contra la evasión y el fraude fiscal. En Informa-tico. Recuperado de: http://www.informa-tico.com/28-02-2019/villalta-hacienda-genera-dudas-su-compromiso-lucha-evasion-fraude-fiscal

[8] Siu Lanzas, M. (2019, Febrero 26). Amnistía a Standard pese a negativa de Tribunal

Contencioso le había rechazado medida cautelar. En Diario Extra. Recuperado de: http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/383068/amnistia-a-standard-pese–a-negativa-de-tribunal