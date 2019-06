Díaz-Canel afirma que Cuba no se dejará amedrentar por nuevas sanciones de EEUU

La Habana, 5 jun (Sputnik).- El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, declaró que La Habana no se dejará amedrentar por las nuevas restricciones que impuso Washington.

«Cuba no se dejará amedrentrar ni distraer con nuevas amenazas y restricciones. Trabajo, creatividad, esfuerzo y resistencia es nuestra respuesta. No han podido asfixiarnos. No podrán detenernos. Viviremos y venceremos», publicó Díaz-Canel en su cuenta de Twitter.

El Departamento del Tesoro de EEUU anunció nuevas medidas restrictivas a partir de los cambios en el Reglamento de Control de Activos Cubanos, bajo el argumento de que la isla «continúa desempeñando un papel desestabilizador en el Hemisferio Occidental».

En su cuenta de Twitter, el ente confirmó este martes que los nuevos cambios en la política de sanciones hacia Cuba se adoptan «para mantener a los dólares estadounidenses fuera del alcance de los servicios militares, de inteligencia y de seguridad cubanos».

Las nuevas medidas incluyen una modificación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) que elimina la autorización de viajes educativos grupales, conocidos como «pueblo a pueblo» y establecidos durante el Gobierno del expresidente Barack Obama (2009-2017) en la categoría de viajes no familiares a Cuba, que afectará a ciudadanos estadounidenses.

También se anunció que la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio (BIS), en coordinación con la OFAC, limitará los tipos de aeronaves y embarcaciones autorizadas para ir a la nación caribeña en una estadía temporal, y se elimina la autorización para exportar o reexportar a Cuba la mayoría de las aeronaves no comerciales, y embarcaciones de pasajeros y recreativas en estancia temporal.

Esta medida establecerá una prohibición de visitar la isla para aviones privados y corporativos, cruceros, veleros, barcos de pesca y otras aeronaves y embarcaciones similares.

Según el secretario del Tesoro de EEUU, Steven Mnuchin, quien hizo públicas estas nuevas medidas contra La Habana, la isla está «proporcionando un punto de apoyo comunista en la región y apoyando a los adversarios estadounidenses en lugares como Venezuela y Nicaragua al fomentar la inestabilidad». (Sputnik)