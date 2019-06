Ministra de Hacienda pide a diputados revisar monto para venta de Eurobonos

San José, 5 Jun (Elpaís.cr).- La Ministra de Hacienda Roció Aguilar solicitó esta tarde a los diputados que conforman la Comisión Permanente de Asuntos Económicos que “reconsideren”, el monto aprobado para captar Eurobos, por 1.500 millones de dólares.

“Entiendo que no es posible contar con los 6.000, entiendo que lo que hay son 1.500, pero me gustaría que lo reconsideraran por lo menos para mostrarle al mercado algo más de un año y si ese más de un año pueden ser dos o tres me parece una buena señal al mercado”, manifestó Aguilar.

La funcionaria había insistido desde meses atrás que el país debía endeudarse por medio de esta figura, por un monto total de 6.000 millones de dólares para tener fondos para los próximos años, pero los diputados decidieron que el monto debía ser fraccionado y votado cada año.

Según la ministra, contar con los 6.000 millones era más un mensaje para los mercados internacionales de que había posibilidad de financiarse más adelante, debido a que a pesar de la reforma fiscal las necesidades financieras para los próximos años son importantes.

Aguilar fue clara en que “es prácticamente imposible que se puedan captar bonos en el mercado local”.

La Comisión había dictaminado de manera favorable el expediente 21201 Autorización Emisión de Títulos Valores en el Mercado Internacional y Contratación de Líneas de Crédito.

El proyecto otorga una autorización al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda, a emitir títulos valores para ser colocados en el mercado internacional dentro de los parámetros que esta ley exija, para convertir la deuda bonificada interna en externa o cancelar deuda externa para mejorar las condiciones en términos de plazo, tasas de interés efectiva respecto de la deuda que se estaría cancelando con estos recursos.

El monto aprobado para esta colocación es de hasta $1500 millones el cual podrá colocarse en dólares estadounidense o su equivalente en cualquier otra moneda, durante el siguiente año después de aprobada esta ley.

Para poder realizar las colocaciones respectivas, el Ministerio de Hacienda deberá presentar ante la Asamblea Legislativa los proyectos de ley conteniendo los contratos de apoyo presupuestario negociados con los organismos financieros multilaterales.

El proyecto, abre la oportunidad de que el Gobierno realice operaciones de derivados financieros mediante el mecanismo de contratación directa, en busca de propiciar un equilibrio entre el costo y el riesgo de la deuda del Gobierno.

En consecuencia, este proyecto se torna estratégico ya que brinda espacio de mejora en la gestión de riesgo del portafolio al disminuir la concentración en títulos de corto plazo y en tasa fija, mejorando la exposición a riesgo del portafolio y al perfil de esta.