Presidente mexicano ofrece «diálogo, no ruptura» a EEUU sobre migración y aranceles

Ciudad de México, 5 jun (Sputnik).- El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ofreció este miércoles «diálogo y no ruptura» a EEUU, pocas horas antes de las cruciales negociaciones en Washington sobre los aranceles que amenaza su homólogo Donald Trump si no frena la creciente migración.

«Tenemos que hacer un esfuerzo de conciliación, de diálogo y no ruptura, no ruptura -reiteró-, con el Gobierno de EEUU, los límites son lo que tiene que ver con nuestra soberanía, la dignidad de nuestro pueblo; pero no actuar de manera impulsiva, nada de baladronadas (brabuconadas)», dijo el mandatario en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

El mandatario demostró optimismo de cara a la reunión que tendrá lugar en la Casa Blanca este miércoles, de la que participarán delegaciones delegaciones de los países.

«Estamos optimistas, pensamos que se va a llegar a un acuerdo porque es lo mejor para México y para EEUU», reafirmó López Obrador.

Las delegaciones estarán encabezadas por el canciller Marcelo Ebrard por México y el vicepresidente Mike Pence y el secretario de Estado, Mike Pompeo, por EEUU.

En vez de los aranceles escalonados que subirían de 5 a 25 por ciento, entre junio y octubre, como amenaza Trump, el mandatario mexicano propuso «mantener relaciones de amistas de cooperación que haya entendimiento».

«Lo mejor es el libre comercio, no imponer tarifas, aranceles, no cerrarnos», subrayó ante el ultimátum que vence el lunes 10 de junio impuesto por la potencia norteamericana que pesa sobre México.

López Obrador reflexionó que, a lo largo de la historia humana, se ha optado por tres opciones: «que los grupos se enfrenten, la guerra para tratar de predominar, de ser hegemónicos; eso no ayuda ni es eficaz, ni mucho menos humano, la guerra no».

La segunda es que, «para no buscar la comunicación, hay grupos que se aíslan, se amurallan, eso tampoco, eso produce atraso, no se aprovecha la riqueza de otras culturas».

Y considera que la tercera es la mejor, «que exista la comunicación, que nos entrelacemos culturalmente y que nos ayudemos mutuamente».

Por esa razón, planteó que su deseo es «mantener la unidad con el pueblo, con el Gobierno de EEUU y mantener muy buenas relaciones con el presidente Donald Trump, es nuestra postura esperemos que sean buenos los resultados en la reunión».

México esgrime que hasta un 85 por ciento de los inmigrantes que cruzan a EEUU proceden de Centroamérica, y que sin sus políticas migratorias llegarían hasta 500.000 indocumentados a las fronteras sur de EEUU en 2019.

Entre sus políticas de control, entre diciembre de 2018 y mayo de 2019, las autoridades mexicanas deportaron a más de 80.500 migrantes, y han detenido a más de 400 personas por delitos vinculados al tráfico de personas, llamados «coyotes», informaron a Washington. (Sputnik)