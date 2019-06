Si Escobar viviera canciller colombiano no negaría vínculo con él, dice venezolano Cabello

Caracas, 5 jun (Sputnik).- El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, dijo este miércoles que si Pablo Escobar Gaviria estuviese vivo el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, no negaría su amistad con el desaparecido capo del extinto Cartel de Medellín.

«Ayyy, ayy, el pasado ese que no quieres que se descubra, pero que sale a flote por la magia de la información, claro a la información no se puede matar de un tiro, ni silenciarla, ayy, ayy pasado que no puedo borrar, si Pablo Escobar estuviera vivo no se te ocurriría negar esa amistad», escribió Cabello en su cuenta de la red social Twitter.

Este miércoles, Holmes Trujillo rechazó los señalamientos que en su contra hizo Cabello, quien lo vinculó con Escobar Gaviria.

Trujillo afirmó, a través de un vídeo difundido a la prensa por su despacho, que «en esta oportunidad (Cabello) pretende enlodar mi nombre haciendo uso del fragmento de un video que ha sido explicado hasta la saciedad y en el cual no se hace referencia a mi persona, es decir, acude de nuevo a la falsedad».

El martes, Cabello dijo que el canciller colombiano tuvo al narcotraficante Pablo Escobar como aliado.

Además, el presidente de la ANC aseguró que la clase alta colombiana está permeada por el narcotráfico.

Cabello hizo estas declaraciones luego de que el ministro colombiano se reuniera con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, tras la cual afirmó que Bogotá responsabiliza de la situación de Venezuela al presidente Nicolás Maduro. (Sputnik)