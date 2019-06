Solicitan con urgencia tomar medidas preventivas para reducir transmisión de virus respiratorios

San José, 5 Jun (ElPaís.cr).- Un llamado urgente a la población para que tome todas las medidas preventivas posibles para cortar la transmisión de diversos virus respiratorios que están circulando en el territorio nacional, están solicitando, en forma urgente, especialistas de distintos hospitales del país.

La situación la plantearon ante un incremento de casos de personas afectadas por virus respiratorios que se está observando en todas las consultas de los diferentes hospitales, áreas de salud y sedes de Equipos básicos de atención integral en salud (Ebáis).

Carlos Jiménez Herrera, subdirector del Hospital Nacional de Niños, explicó que la atención por todas las causas se incrementó en más de 2 500 consultas, con respecto al mes de mayo del año pasado y si se compara con abril de este año fueron 1200 pacientes más. La mayoría de estos pacientes tenían problemas respiratorios: desde resfrío común, crisis asmáticas, bronquiolitis y bronconeumonía.

Esta situación, de acuerdo con el doctor Jiménez Herrera, ha saturado la consulta de Emergencias de este centro especializado y también de los servicios de hospitalización en medicina pediátrica.

El pediatra explicó que tienen una semana de tener la Unidad de Cuidados intensivos con un 100% de ocupación, la mayoría de los pacientes son portadores de problemas respiratorios y como contingencia ese hospital ha tenido que habilitar las camas de Emergencias para tener pacientes que requieren de ventilación mecánica.

El especialistas destacó que no solo están detectando un solos virus, sino que están circulando varios, entre ellos, y el de mayor frecuencia, el Sincitial respiratorio, el Parainfluenza 1 y 3 y el Influenza A y B.

Entre tanto, información suministrada por el servicio de Emergencias del hospital México, durante los primeros meses de este año, se estaban presentando entre 415 a 480 casos por enfermedades del sistema respiratorio, sin embargo esa cifra aumentó de forma considerable para el mes de mayo con 674 casos y ya para estos primeros días del mes de junio ya se contabilizan 165 casos por esta causa. La población más afectada es la adulta mayor.

La doctora Leandra Abarca Gómez, coordinadora del programa de Inmunizaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), dijo que es urgente que todas las personas que pertenecen a los diferentes grupos de riesgo se protejan con la vacuna contra la influenza estacionaria que se estará colocando a partir del próximo lunes 10 de junio y hasta el 22 de julio.

La especialista explicó que el objetivo de esta vacunación es reducir las complicaciones que pueden producir los cuadros respiratorios en grupos de riesgo.

Recordó que en esta ocasión, se protegerá a la toda la población mayor de 60 años, a los niños y niñas mayores de seis meses y menores de seis años, también a todas las embarazadas independientemente, del tiempo de gestación que tengan.

Adicionalmente serán vacunadas todas aquellas personas mayores de seis años y menores de 60 años con algún factor de riego como diabetes, cardiopatías, enfermedades respiratorias, cáncer, personas obesas, enfermedad renal crónica, entre otros padecimientos.

Los especialistas manifestaron la urgencia de que la población no baje guardia y adopte todas las medidas preventivas,especialimente, en estos meses de más lluvia y recordaron algunas medidas básicas para reducir la posibilidad de contagio:

• Lávese las manos. El lavado de manos con agua y jabón es una práctica de muy bajo costo y accesible para todos los grupos sociales, que posee un altísimo impacto para reducir la transmisión de enfermedades que se transmiten por contacto como las infecciones respiratorias. En caso que no haya ni agua ni jabón puede utilizar una solución alcohólica.

• Limpie superficies. Trate de mantener las superficies donde usted se encuentra muy limpias porque los virus pueden permanecer allí y usted puede entrar en contacto con ellos y enfermarse.

• Proteja su nariz y su boca. Cuando tose o estornude cúbrase con un pañuelo y en caso de que no tenga a mano esta prenda, hágalo con el antebrazo o parte superior del brazo, de manera que esta acción no se realice con la mano para no contaminarla.

• Vacunación. Debe estar vigilante de tener el cuadro de vacunas al día, pues recuerde que existe protección mediante vacunación para los diferentes grupos de edad. Recuerde que los niños mayores de seis meses y menores de seis años, los adultos mayores y los grupos de riesgo deben vacunarse contra la influenza estacionaria.

• Cuidado con las visitas. Si está enfermo quédese en casa y no visite ni reciba amigos, vecinos o parientes para evitar la transmisión viral; no realice visitas a personas que usted de antemano sabe que están enfermas.

• Evite sitios de aglomeración pública. Si usted está resfriado evite acudir a sitios de concentración pública como iglesias, fiestas, cines, guarderías y hasta escuelas y colegios.

• Cuidado con los cambios bruscos de temperatura. No se exponga a cambios bruscos de temperatura, especialmente cuide a niños y adultos mayores. En caso de temperaturas bajas abríguese y proteja su cabeza, cuello y tórax con una bufanda, esta medida es especialmente buena para los adultos mayores.

• El alimento es vital. Mantener una alimentación variada y natural es vital. Recuerde la importancia de reducir la ingesta de azúcares, grasas y carbohidratos en general. Acuérdese de mantenerse hidratado es decir tome suficiente líquido, preferiblemente agua.

• No abandone los tratamientos. Si usted es portador de una enfermedad crónica como diabetes, hipertensión, asma, cardiopatía y está bajo tratamiento, no los abandone. Recuerde seguir las instrucciones de dosificación.

• No deje alimentar su bebé con leche materna. Existen miles de evidencias científicas que demuestran los grandes beneficios que tiene la lactancia materna para proteger a su bebé por la cantidad de anticuerpos que tiene este producto natural.