Aranceles y ‘crisis migratoria’: Así va el pulso entre EE.UU. y México

Ciudad de México, 7 Jun. (RT/Sputnik).- El presidente López Obrador convocó a un acto nacional por la defensa de la dignidad de México, a celebrarse este sábado 8 en la frontera terrestre más transitada del mundo: la garita internacional de San Ysidro (Tijuana), limítrofe con la ciudad de San Diego.



La relación entre EE.UU. y México ha atravesado por momentos de mucha tensión en la última semana, a raíz del anuncio del presidente Donald Trump de imponer aranceles al vecino del sur si no «detenía» el flujo migratorio.

Trump ha forzado una combinación peligrosa: la agenda comercial con la migratoria y, al hacerlo, ha movilizado a múltiples actores en ambos países, incluyendo legisladores republicanos que se oponen a las medidas anunciadas por la Casa Blanca.

Aranceles

El jueves pasado, Trump anunció que impondría aranceles del 5 % a todos los productos mexicanos si el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no detenía el flujo de migrantes a EE.UU.

Si hasta el 1 de julio la Casa Blanca no está satisfecha con los resultados, los aranceles crecerán hasta un 10 % y luego habrá un aumento de las tarifas de 5 % cada mes, hasta llegar a 25 % en octubre.

«México aún no ha tomado medidas para reducir o eliminar dramáticamente la cantidad de extranjeros ilegales que cruzan su territorio hacia los Estados Unidos», acusó la Casa Blanca en un comunicado.

To address the emergency at the Southern Border, President Trump announced moments ago that he is invoking his authority under the International Emergency Economic Powers Act to impose a 5% tariff on all goods imported from Mexico. https://t.co/G56QgONiBp

— The White House (@WhiteHouse) 30 de mayo de 2019