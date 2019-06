México anuncia acuerdo con EEUU en migración y comercio para frenar aranceles

Ciudad de México, 7 jun (Sputnik).- El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, anunció la noche del viernes que las delegaciones negociadoras de su país y EEUU alcanzaron un acuerdo sobre la controversia en materia migratoria que desactivó una amenaza del presidente Donald Trump de imponer aranceles a las importaciones de productos locales.

«Estamos alcanzando un acuerdo con EEUU, estoy en el departamento de Estado (…) No habrá aplicación de tarifas por parte de EEUU el lunes (10 de junio)», anunció el jefe de la diplomacia mexicana en su cuenta oficial de la red social Twitter, en la que agregó que no habrá aplicación de tarifas, que Trump amenazaba con imponer si México si no actuaba para frenar la ola de migrantes indocumentados.

Trump dijo al mismo tiempo que México acordó tomar medidas más enérgicas para frenar el flujo de migrantes a través de su territorio que buscan llegar a EEUU para solicitar asilo.

Pocos minutos después de conocerse la noticia, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en Twitter que gracias a sus connacionales «se logró evitar la imposición de aranceles a los productos mexicanos que se exportan a EEUU (…) nos congregaremos para celebrarlo mañana en Tijuana a las 5 de la tarde».

Por su parte, la titular de la cartera mexicana de Economia, Martha Bárcena, que participó en la negociación, dijo en la misma red social que «México fortalecerá medidas para la aplicación de su ley migratoria», y que dará oportunidades de trabajo, educación y salud a los indocumentados.

México informó el jueves a sus contrapartes su decisión de desplegar 6.000 guardias nacionales en la frontera sur para contener el flujo migratorio desde Centroamérica.

Poco antes del anuncio del acuerdo, López Obrador, reafirmó que rechazaba una confrontación con EEUU, en materia migratoria y comercial, en un discurso dirigido a la primera «Cumbre de Alcaldes de América del Norte» en la ciudad Los Cabos (noreste).

«No es opción confrontarnos, el apostar al predominio del más fuerte, apostar a la guerra, esa vía no es la más conveniente, tampoco ha resultado positivo el aislamiento, el vivir detrás de murallas», dijo expresó el mandatario mientras los negociadores llegaban al final de dos días de tratativas,

El jefe de Estado expresó que «sobre todo y por encima de todo queremos seguir siendo amigos del pueblo estadounidense».

El líder de la izquierda nacionalista reafirmó que el debate centrado en la masiva migración de indocumentados centroamericanos se origina en la falta de oportunidades en Centroamérica. (Sputnik)