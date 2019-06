Una investigación demuestra la relación entre el uso del móvil y la aparición de nuevas patologías en el pulgar

Málaga, España,, 7 Jun. (Europa Press).- Un estudio desarrollado en la Universidad de Málaga sobre el dolor en la base del pulgar ha demostrado cómo el uso continuado del teléfono móvil, sobre todo entre los jóvenes, viene de la mano de nuevas patologías en este dedo.

Se trata de una investigación desarrollada de forma conjunta con un grupo de Italia (Fondazione Don Carlo Gnocchi) y otro de Estados Unidos (Gannon University), que ha identificado un cambio generacional en la utilización del pulgar debido a la influencia de las nuevas tecnologías.

«Hemos detectado una relación directa entre la ocupación de la persona y el origen del dolor en el pulgar», ha explicado la profesora del Departamento de Fisioterapia de la UMA Raquel Cantero, quien ha añadido que, por tanto, las actividades que cada uno realiza de forma diaria están generando cambios en la posición física de este dedo, que podrían influir en su propia evolución futura.

«Las enfermedades están cambiando. En las consultas cada vez más nos encontramos con pulgares atrofiados, incluso ya se habla de la tendinitis del i-Phone», ha apuntado esta investigadora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UMA.

La experta ha agregado que ya desde pequeños no se utiliza tanto la pinza de la mano, al igual que en los propios colegios, con las pantallas táctiles, se escribe menos y, por tanto, se usa también en menor medida el pulgar.

Evolución de la mano

Estos cambios en el uso del pulgar ha llevado a la profesora de la UMA a pronosticar alteraciones en la propia evolución de la mano. Una nueva línea de investigación cuyas primeras hipótesis han sido plasmadas en el artículo ‘The hominid thumb and its influence on the employment during evolution’ (El pulgar homínido y su influencia en la actividad durante la evolución), publicado en la revista científica ‘Reumatismo’.

«Si al igual que ocurrió en el cerebro del primate cuando al bajar de los árboles su estructura cerebral fue cambiando conforme la mano empezaba a utilizarse para realizar otras funciones diferentes, nos preguntamos si el paso del tiempo no dejará esa huella en la actualidad con el cambio de uso del pulgar, el dedo clave en la presión y funcionalidad de la mano en los seres humanos», ha planteado Cantero.

La profesora de la Universidad de Málaga participará el próximo 17 de junio en el Congreso Internacional de Terapeutas de Manos, que se celebrará en Berlín hasta el 21 de este mes. Un encuentro donde Cantero planteará estos temas relacionados con el pulgar y analizará cómo mejorar su dolor a través de técnicas mínimamente invasivas y programas específicos de ejercicios.