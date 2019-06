López Obrador: «Al presidente de EE.UU. no le levanto un puño cerrado, sino la mano abierta y franca»

Ciudad de México, 8 Jun (RT/Sputnik).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que se comunicó vía telefónica con el presidente de EE.UU., Donald Trump, a quien le extendió «su mano franca» tras las tensiones entre ambos países en materia comercial y migratoria.

«Conversamos por teléfono con el presidente Trump. Le comenté que en Tijuana diré que al presidente de EE.UU. no le levanto un puño cerrado, sino la mano abierta y franca. Le reiteramos nuestra disposición a la amistad, al diálogo y la colaboración por el bien de nuestros pueblos», escribió López Obrador en su cuenta de Twitter.



Horas antes, Trump agradeció al presidente y el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, «por trabajar tanto y tan duro para lograr nuestro acuerdo sobre inmigración» entre México y EE.UU.

I would like to thank the President of Mexico, Andres Manuel Lopez Obrador, and his foreign minister, Marcelo Ebrard, together with all of the many representatives of both the United States and Mexico, for working so long and hard to get our agreement on immigration completed!

