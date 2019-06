Trump: «Aunque no es ‘presidencial’, devolveremos el golpe a los medios corruptos»

San José, 9 Jun (RT/Sputnik).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha instado la noche de este sábado mediante su cuenta en Twitter a «devolverle el golpe» a los «medios corruptos» para que la gente no crea que las noticias falsas son ciertas.

«Sé que no es en absoluto ‘presidencial’ devolverles el golpe a los medios corruptos, o a las personas que trabajan para los medios corruptos, cuando hacen declaraciones falsas sobre mí o sobre la administración de Trump», escribió el mandatario norteamericano.

«El problema es que, si no devuelves el golpe, la gente cree que las noticias falsas son ciertas. ¡Así que devolveremos el golpe!», afirmó.

I know it is not at all “Presidential” to hit back at the Corrupt Media, or people who work for the Corrupt Media, when they make false statements about me or the Trump Administration. Problem is, if you don’t hit back, people believe the Fake News is true. So we’ll hit back!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de junio de 2019