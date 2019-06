Alto cargo ruso califica de «competencia desleal» las declaraciones de EEUU sobre S-400

Blagovéschensk (Rusia), 9 jun (Sputnik). – El director general de la corporación estatal rusa Rostec, Serguéi Chémezov, calificó de «competencia desleal» las declaraciones de EEUU sobre la incompatibilidad del sistema antiaéreo ruso S-400 con los estándares de la OTAN.

«Ellos (Estados Unidos) intentan presionar, incluso no tanto a nosotros como a nuestros socios, obligándoles a no firmar contratos con Rusia y no comprarle equipos militares, lo que es una competencia desleal», dijo Chémezov en una entrevista con la televisión rusa NTV.

Señaló que lo que quiere EEUU es imponer su propio armamento.

Estados Unidos declaró que el sistema de misiles antiaéreos S-400 no es compatible con los estándares de la OTAN y amenazó con imponer sanciones a Turquía si compra ese sistema a Rusia.

EEUU ha señalado en varias ocasiones que de otro modo podría suspender el proceso de venta a Turquía de los nuevos cazas estadounidenses F-35.

Turquía, que es uno de los participantes en el programa internacional de EEUU para el desarrollo del caza F-35, ha declarado reiteradamente que el S-400 no representa amenaza para el F-35 estadounidense y que Ankara no renunciará a sus planes de adquirir el sistema ruso.

El S-400 (SA-21 Growler en la clasificación de la OTAN) es capaz de abatir aparatos aéreos de tecnología furtiva, misiles de crucero, misiles balísticos tácticos y táctico-operativos.

Con un alcance de hasta 400 kilómetros, el equipo ruso puede destruir objetivos a alturas de hasta 30 kilómetros. (Sputnik)