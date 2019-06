Cinco diputados rechazan reelección del magistrado Paul Rueda en Sala Constitucional

San José, 12 Jun. (Elpaís.cr).- Cinco diputados de la Comisión de Nombramientos, sin esgrimir justificaciones, recomendaron no reelegir al magistrado Paul Rueda Leal, como juez de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, luego de 8 años de ocupar el cargo en ese Poder de la República.

Al magistrado Rueda se le vence el nombramiento el próximo 26 de junio y los diputados deberán resolver dicho nombramiento, por lo que el dictamen donde recomiendan no reelegirlo será enviado al Plenario Legislativo para su votación final.

En contra de la reelección votaron Luis Fernando Chacón (PLN), Rodolfo Peña (PUSC), Dragos Dolanescu (PRSC), Floria Segreda y Carlos Avendaño (ambos del PRN). A favor, Enrique Sánchez (PAC) y Jorge Fonseca (PLN).

En la Comisión de Nombramientos, recién se votó por 5 a 2 recomendar la no reelección del Magistrado de la Sala Constitucional Paul Rueda. Por transparencia, haré públicos y razonaré mis votos en esta comisión. Mi voto, en este caso, fue a favor de la reelección. — Enrique Sánchez (@kike_sanchez) 12 de junio de 2019



Para la diputada Paola Vega, del Partido Acción Ciudadana (PAC), «el hecho de que la Asamblea Legislativa no reelija un magistrado solamente por una disconformidad con sus fallos y resoluciones, no tiene otro nombre que violación al principio de la división de poderes. Y eso no lleva a otra cosa que a poner en riesgo la democracia».

El magistrado compareció ante la Comisión el pasado lunes 10 de junio y en esa ocasión explicó las razones de su reelección y en este sentido manifestó que ha sido magistrado desde el año 2011, con un doctorado en derecho constitucional por la Universidad Johann Wolfgang Goethe de Francfort del Meno, Alemania, y profesor de Derecho Constitucional en Costa Rica

Señaló que le ha tocado redactar varios votos importantes, uno de ellos fue el del proyecto del Plan Fiscal, donde dijo que por primera vez en el derecho constitucional se trae el principio de equilibrio presupuestario a una posición de mayor presencia y en ese sentido lo que se consiguió es una formula donde se elevó el Estado social de derecho ratificarlo como un principio fundamental del Estado y que este debe ser financiado.

“El principio de equilibrio presupuestario no es un fin en sí mismo, la idea y la razón de ser es que el Estado social de derecho pueda ser financiado, esa es la génesis ideológica que sustenta el voto del plan fiscal”, explicó el magistrado.

Otro voto que el tocó redactar, es el relacionado con el tema de la salud, este voto se introduce o estudia el tema de la huelga, donde explicó que fue una votación difícil, pero finalmente imperó la tesis que cuando se trata de la salud de las personas, el derecho a la huelga tiene que ceder.

El plenario legislativo será el órgano quien haga la votación final de la reelección del Magistrado Paul Rueda.

El magistrado ocupó los cargos de Subdirector de la Escuela Judicial (2000-2002) y Letrado de la Sala Constitucional (2003-2011). Asimismo, integró la Junta Directiva del Colegio de Abogados (2002-2003) y de la Comisión Nacional de Rescate de Valores (2004-2005).

Además, ha publicado en ámbitos nacional e internacional diversos trabajos relacionados con derecho constitucional y modernización de los sistemas de administración de justicia. Igualmente, ha sido articulista en varios medios de comunicación.