México financiará el plan migratorio con la venta del «lujoso avión presidencial»

Ciudad de México, 12 Jun (RT/Sputnik).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que financiará el plan migratorio –con el que busca frenar de forma permanente el amago de la Administración Trump de imponer aranceles escalonados– a través de la venta del avión presidencial.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, en Ciudad de México, López Obrador afirmó que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos le entregó dos avalúos de la aeronave en los que establece que su costo mínimo oscila entre 130 y 150 millones de dólares.

De esta forma, el mandatario latinoamericano aseguró que se cuenta con los recursos para llevar a cabo el plan de su Gobierno para hacer frente al fenómeno migratorio, una de las exigencias del presidente Donald Trump para evitar la imposición arancelaria.

«El plan saldría de lo que vamos a recibir del lujoso avión presidencial», afirmó el presidente mexicano, que bromeó con el nombre de la aeronave, ‘José María Morelos y Pavón’: «Es el apóstol de la igualdad, el que buscaba el que se moderara la indigencia y la opulencia».

La aeronave, en proceso de venta

El avión presidencial está en proceso de venta y bajo resguardo en California (EE.UU.) desde diciembre pasado, cuando López Obrador asumió el mandato.

La aeronave, de 57 metros de longitud y con una capacidad máxima de 80 pasajeros, fue utilizada durante dos años y 10 meses para realizar un total de 214 operaciones y recorrió una distancia superior a 600.000 kilómetros.

Asimismo, López Obrador llamó a los mexicanos a actuar con humanismo y no caer en xenofobia, remitiéndolos, incluso, a la Biblia.

«Nada de xenofobia, que significa el odio al extranjero, nada de campañas contra migrantes, eso no es humano ni es cristiano. Les remito a la Biblia que habla de cómo tratar al forastero, quien maltrata al extranjero, al migrante, más cuando tiene que hacerlo por necesidad, no actúa con humanismo. Esto es muy importante porque el conservadurismo siempre apuesta a eso, nosotros no podemos darle entrada a esa concepción de rechazo a los migrantes», expresó. (RT/Sputnik)