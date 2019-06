Moscú aún no tiene propuestas de Washington para preparar la reunión Putin-Trump

Moscú, 12 jun (Sputnik).- Moscú no ha recibido todavía por parte de Washington propuestas algunas sobre preparativos de la reunión de los presidentes de Rusia y EEUU, Vladímir Putin y Donald Trump, afirmó a Sputnik el portavoz presidencial ruso Dmitri Peskov.

Trump afirmó este miércoles que se reunirá con Putin en el marco de la cumbre del G20 en Japón.

“Sobre este tema no hay noticias algunas, los estadounidenses no han iniciado algo; no hemos recibido propuestas concretas algunas por parte de ellos, por eso no se realizan preparativos de algún encuentro separado en la cumbre del G20”, dijo Peskov.

Putin y Trump se dieron cita en Helsinki (Finlandia) el 16 julio de 2018 para su primera cumbre oficial, en la cual se mostraron interesados en mejorar las relaciones entre los dos países.

Antes habían mantenido dos encuentros, en julio de 2017, paralelamente a la cumbre del G20 en Alemania, y en noviembre de ese mismo año en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en Vietnam.

El pasado 29 de noviembre Trump canceló de forma imprevista una reunión programada con su par ruso que debía tener lugar el 1 de diciembre en el ámbito de la cumbre del G20 en Argentina. (Sputnik)