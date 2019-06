Jameneí expresa certeza de que EEUU no logrará cambiar el poder en Irán

Teherán, 13 jun (Sputnik).- EEUU no podrá cambiar el gobierno en Irán al igual que no lo ha podido hacer en los últimos 40 años, declaró este jueves el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, citado en su página oficial.

«Nuestro problema con EEUU no es el cambio del régimen porque si incluso lo realmente persigue no será capaz de lograrlo, al igual que los anteriores presidentes de EEUU intentaron destruir la República Islámica en los últimos 40 años y no lo consiguieron», dijo Jameneí al reunirse con el primer ministro japonés, Shinzo Abe.

Cuando Abe le informó que el presidente estadounidense, Donald Trump, le había dicho que «EEUU no busca cambiar el régimen en Irán», el ayatolá respondió que esas declaraciones son mentirosas.

«Si lo pudiera hacer lo haría pero no es capaz», comentó el líder supremo iraní.

Respecto a las declaraciones del primer ministro nipón sobre que EEUU siempre ha deseado imponer sus creencias y opinión a otras naciones, Jameneí contestó que «es bueno que lo reconozca» y advirtió que «los estadounidenses no respetarán límites para imponer su visión».

Jameneí rehusó responder a un mensaje que le entregó Trump a través de Abe al declarar al líder estadounidense “una persona que no merece intercambios de mensajes”.

Además, aseguró que tampoco le contestará en el futuro.

Shinzo Abe llegó el miércoles a Teherán en una visita oficial de tres días. Es el primer jefe del Gobierno nipón que visita Irán desde 1978.

El martes, de cara a la visita a Irán, Abe habló por teléfono con Trump.

A finales de mayo Trump viajó en una visita oficial a Japón.

Entonces durante una rueda de prensa el líder estadounidense, con el primer ministro nipón a su lado, aseguró que no busca un cambio de gobierno en Irán. (Sputnik)