Bruselas asegura que Rusia no intervino en elecciones europeas

Bruselas, 14 Jun. (EUROPA PRESS).- La Comisión Europea ha asegurado este jueves que, por ahora, no hay indicaciones de que las elecciones europeas de finales de mayo fueron ‘hackeadas’ ni se haya producido una campaña de desinformación generalizada contra las mismas.

Sin embargo, sí ha denunciado el uso de ‘bots’ y cuentas falsas para polarizar el debate democrático en determinados países de la UE, que han favorecido a formaciones como VOX en España, y que se duplicaron los casos de desinformación de «fuentes rusas» con el objetivo de «reprimir la participación e influir en las preferencias de los votantes».

«Todavía no hemos identificado ningún ‘hackeo’ espectacular de alto nivel o ataque tipo filtración como el que vimos hace unos años en Estados Unidos contra el DNC (Comité Nacional Democrático) o un ataque contra una campaña de peso como vimos en 2017 contra Macron», ha resumido el comisario de Seguridad, Julian King, en rueda de prensa conjunta con su homóloga de Justicia, Vera Jourová, para presentar la evaluación preliminar del Ejecutivo comunitario sobre el desarrollo de los comicios y la aplicación del plan de la UE para atajar la desinformación.

«Nuestra evaluación general es que no hubo ningún momento Big Bang. No hubo ningún nuevo caso Facebook/Cambridge Analytica del que tengamos constancia, pero también vimos que las elecciones europeas no han estado libres de desinformación. De hecho observamos un flujo de desinformación constante, también difundido por ‘bots’ y cuentas falsas y que los actores malos están cambiando tácticas constantemente», ha agregado Jourová, que ha constatado que «las fuentes rusas han continuado activas con mil casos detectados y expuestos desde enero».

En su informe, el Ejecutivo comunitario aclara que «hasta este momento, las pruebas disponibles no han permitido identificar una campaña de desinformación transfronteriza clara de fuentes externas específicamente dirigida contra las elecciones europeas» pero las pruebas sí confirman «una actividad de desinformación continuada y sostenida por fuentes rusas dirigidas a reprimir la participación e influir en las preferencias de los votantes», explotando «debates públicos divisivos en cuestiones como la inmigración o la soberanía» y «desafiando la legitimidad democrática de la Unión».

El informe constata que el número de casos de desinformaciones «atribuidos a fuentes rusas» por el equipo de expertos de la UE que vigila la amenaza rusa ha crecido hasta los 998 entre enero y mayo frente a los 434 detectados durante el mismo periodo en 2018.

«Esto es un motivo de preocupación», ha subrayado King, que ha avisado de que urge hacer «más» contra los ‘bots’ y las cuentas falsas en las redes sociales porque se ha demostrado que son «un método ensayado y probado para que los actores maliciosos propaguen contenido que busca interferir en nuestro debate democrático y elecciones».

King ha puesto como ejemplo el hallazgo de una red coordinada de cuentas de Twitter en España «que usaba una mezcla de ‘bots’ y cuentas falsas para potenciar el ‘hashtag’ antiislam y amplificar el apoyo al partido populista de derecha VOX», y el uso también de cuentas falsas y ‘bots’ para propagar informaciones en Francia, poco antes de las elecciones europeas, de que los ‘Chalecos amarillos’ «eran parte de una conspiración del Estado para silenciar las protestas». «Este tipo de cosas no son aceptables. Tenemos que arrojar luz sobre ellas y actuar», ha zanjado, dejando claro que este tipo de práctica para «intentar influir» a nivel local o «radicalizar el debate político» no puede aceptarse «como la nueva norma».

Más de 600 grupos y páginas de Facebook que operan desde España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Polonia también difundieron «desinformación y un discurso de odio utilizando perfiles falsos para potenciar artificialmente el contenido de partidos o páginas que apoyaban», ha agregado.

Bruselas exige más esfuerzos a las plataformas

El Ejecutivo comunitario ha reconocido que las redes sociales han seguido avanzando en mayo para mejorar la transparencia y controlar la propaganda política y para retirar cuentas falsas y ‘bots’ en virtud del Código de Conducta voluntario, al que se ha sumado también Microsoft, pero han dejado claro que les «queda trabajo» en estas y otras áreas y competerá a la próxima Comisión Europea decidir si hace falta introducir normativa europea si a final de año se concluye que los resultados del Código no son satisfactorios.

Entre otros, Bruselas pide a Facebook, Google y Twitter más esfuerzos para garantizar la transparencia sobre los anuncios patrocinados por grupos de interés y pone en duda «la eficacia» de las medidas de las tres plataformas para garantizar la transparencia de la propaganda política en general. También les afea su falta de avances para mejorar la transparencia sobre las páginas web que albergan los anuncios, algo que en parte achaca a la falta de cooperación del sector anunciante.

King también ha criticado, por ejemplo, que las plataformas no recogieran «muchos» anuncios sobre el partido de extrema derecha alemán AfD pero sí anuncios del juego mazmorras y dragones. «Tenemos que detectar los falsos positivos y los falsos negativos», ha remachado, al tiempo que ha criticado «los largos retrasos de hasta 72 horas» para que candidatos «legítimos» pudieran procesar sus anuncios.

Un tercio de los países de la UE se ha comprometido a actualizar su Ley electoral o a introducir una nueva para regular las campañas ‘online’, un paso en la buena dirección, teniendo en cuenta que la mitad de los países no tenía ninguna legislación al respecto, según Jourová.

Bruselas también pide a las plataformas que hagan público la cantidad de ‘bots’ y cuentas falsas que eliminaron en los meses precedentes a las elecciones europeas. «Los datos son dispersos. Lo han hecho para Estados Unidos, debe poder haberlo para Europa», ha afeado King.

También les sigue pidiendo que colaboren y permitan acceder a sus datos a los expertos en verificación de datos en todos los países de la UE y a los académicos para poder detectar y analizar mejor las campañas de desinformación y más transparencia el funcionamiento de los algoritmos y su influencia potencial en el público.

«Mi predicción es que si un día venimos con algún tipo de regulación sobre las plataformas con el objetivo de aumentar la transparencia, primero tendremos que abordar este método de los algoritmos», ha concluido Jourová.