El Papa acepta renuncia del obispo auxiliar de Santiago después de haberlo nombrado hace tan solo 25 días

Roma, 14 Jun. (EUROPA PRESS).- El Papa ha aceptado la renuncia del obispo auxiliar de Santiago (capital de Chile), Carlos Eugenio Irarrázaval, cargo para el que fue nombrado por el mismo Pontífice el 22 de mayo pasado hace tan solo 25 días.

Según señalan medios chilenos, el presbítero se había visto envuelto en una polémica al señalar en una entrevista con CNN que «la cultura judía es machista hasta hoy». «Si ves a un judío caminando por la calle, la mujer va diez pasos atrás, pero Jesucristo rompe ese esquema. Jesucristo conversa con las mujeres, conversa con las adúlteras, con las samaritanas, Jesucristo deja que ellas lo cuiden, hay quienes también lo siguen. ¿A quién le pidió que anunciara la resurrección? A la Magdalena, una mujer», expuso.

«Es cierto que en la Última Cena no había ninguna mujer sentada en la mesa y eso tenemos que respetarlo también. Jesucristo tomó opciones y no lo hizo ideológicamente, no son ideológicas y nosotros queremos ser fieles a Jesucristo», añadió.

Según ha señalado el arzobispado de Santiago, la decisión del Pontífice ha sido «fruto de un diálogo» y de un «discernimiento conjunto», en el cual el papa Francisco «ha valorado el espíritu de fe y humildad del presbítero en favor de la unidad y bien de la Iglesia que peregrina en Chile». En un comunicado, han señalado que Irarrázaval continuará su servicio como párroco en Sagrado Corazón de Jesús de Providencia.