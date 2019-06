The New York Times responde a Trump, que tachó de «traición» un artículo sobre ciberataques a Rusia

Nueva York, 17 Jun (RT/Sputnik).- La redacción del periódico The New York Times rechaza las acusaciones del presidente de EE.UU., Donald Trump, que este domingo calificó de «acto virtual de traición» la publicación por el diario de un artículo en el que se afirma que la Inteligencia estadounidense ha intensificado los ataques en línea contra las redes de suministro de energía eléctrica de Rusia.

«Acusar a la prensa de traición es peligroso. Describimos el artículo al Gobierno antes de su publicación. Como se indica en nuestro texto, los propios funcionarios de seguridad nacional del presidente Trump dijeron que no había de qué preocuparse» sobre los detalles del artículo, informa el periódico en su cuenta de Twitter.

El sábado Donald Trump, tildó de «enemigos del pueblo» a los «medios de comunicación corruptos» que han informado sobre el supuesto plan estratégico de las autoridades de EE.UU. de reforzar los ataques cibernéticos contra las redes eléctricas rusas.

«Es un acto virtual de traición de lo que solía ser un gran periódico, tan desesperado por una historia, cualquier historia, incluso si es mala para nuestro país», escribió el inquilino de la Casa Blanca en su perfil de Twitter. «¡Harán o dirán lo que haga falta, sin pensar lo más mínimo en las consecuencias! Son verdaderos cobardes y, sin duda, ¡enemigos del pueblo!», agregó.

Remitiéndose a varios funcionarios gubernamentales anónimos, The New York Times sostuvo en el artículo que el supuesto aumento de los ciberataques contra las redes eléctricas rusas es «una advertencia al presidente Vladímir Putin». Según el diario, esta medida podría conducir a un eventual apagón masivo en territorio ruso.

Accusing the press of treason is dangerous.

We described the article to the government before publication. As our story notes, President Trump’s own national security officials said there were no concerns. https://t.co/MU020hxwdc pic.twitter.com/4CIfcqKoEl

— NYTimes Communications (@NYTimesPR) 16 de junio de 2019