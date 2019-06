Trump exige a NYT revelar fuentes de su informe sobre ciberataques de EEUU contra Rusia

Washington, 18 jun (Sputnik).- El presidente estadounidense, Donald Trump, exigió al periódico The New York Times que revele fuentes de su reciente informe sobre ataques informáticos de EEUU a la red eléctrica de Rusia.

«La historia en @nytimes sobre EEUU que intensifica ataques contra la red eléctrica de Rusia, es una noticia falsa, y el fallido New York Times lo sabe. Deben revelar inmediatamente sus fuentes que, si es que existen, lo cual dudo, son falsas», escribió Trump en su cuenta de Twitter.

The story in the @nytimes about the U.S. escalating attacks on Russia’s power grid is Fake News, and the Failing New York Times knows it. They should immediately release their sources which, if they exist at all, which I doubt, are phony. Times must be held fully accountable!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de junio de 2019