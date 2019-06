Experto salvadoreño en temas migratorios afirma que Trump quiere «limpiar la casa»

San Salvador, 19 jun (Sputnik).- La ola de arrestos y deportaciones de residentes ilegales en Estados Unidos responde a la promesa electoral del presidente Donald Trump de «limpiar la casa», aseguró a Sputnik el titular de la ONG salvadoreña S.O.S. Internacional, Reynaldo Alvergue.

«La prioridad del presidente Trump es capturar a quienes entraron legalmente al país y no salieron: a los ilegales no los agarra porque no tiene cómo, pero él tratará de limpiar la casa, porque es una promesa de campaña», respondió Alvergue a esta agencia.

El especialista en temas migratorios precisó que los indocumentados identificados y con antecedentes serán los primeros en ser deportados, y después deberán recabar una petición familiar por un perdón para poder intentar regresar por vías legales a EEUU.

«Las deportaciones traen castigos, como la prohibición de optar por una visa de entrada a Estados Unidos por 5, 10 y 20 años, tras lo cual puedes ser declarado inadmisible, o sea, no grato», explicó Alvergue, cuya organización lleva 19 años dedicada a asesorar a emigrantes en potencia.

Trump anunció este lunes en su cuenta de la red social Twitter que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por su sigla en inglés) iniciará la próxima semana un proceso para «sacar a millones de extranjeros ilegales que de manera ilícita se han abierto paso dentro de Estados Unidos»

«Serán sacados tan rápido como entraron. México, usando sus fuertes leyes de inmigración, está haciendo un muy buen trabajo deteniendo a la gente mucho antes de llegar a nuestra frontera sur», tuiteó Trump, quien urgió a los congresistas demócratas votar para acabar con los vacíos legales y la crisis fronteriza.

A finales de mayo, Trump advirtió que subiría escalonadamente los aranceles a los productos mexicanos de un 5 a un 25 por ciento entre junio y octubre, si su vecino del sur no aliviaba la actual crisis migratoria.

El pasado 14 de junio ambos gobiernos llegaron a un acuerdo para que Washington desechara el alza tarifaria, y México desplegaría su Guardia Nacional en la frontera común, para desmantelar las redes de tráfico de personas.

Además, México accedió a recibir inmigrantes centroamericanos que buscan asilo en EEUU hasta que sus casos sean atendidos en cortes norteñas, cuyo sistema de atención migratoria está colapsado. (Sputnik)