Gobierno de México controlará pasajeros en autobuses para frenar migración

Ciudad de México, 18 jun (Sputnik).- Las autoridades migratorias mexicanas exigirán una identificación oficial para adquirir boletos en las terminales de autobuses que recorren las carreteras del interior del país, dijo este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador.

«Lo adelanto y espero la comprensión de todos, nos vamos a ver en la necesidad de pedir identificación para la compra de boletos en el transporte púbico para trayectos largos», dijo el mandatario en su conferencia de prensa diaria.

En las recientes negociaciones migratorias con EEUU, la «excusa» para amenazar con aranceles a las importaciones de productos mexicanos no solo fue el incremento de migrantes sino la facilidad con la que recorren el territorio mexicano, según el mandatario.

Los negociadores estadounidenses «presentaron vídeos de autobuses que pasaron por todo el país, desde Tuxtla (Chiapas, sur) a la frontera norte, con migrantes», reveló López Obrador.

Agregó que «todo se está viendo» para controlar las rutas mediante el despliegue de miles de agentes migratorios y de la Guardia Nacional, incluso en el tren de carga que viaja de sur a norte apodado «La Bestia».

«Está demostrado y se tienen pruebas de que en un autobús un porcentaje considerable viaja sin ser del país, sin ningún registro», afirmó el presidente.

López Obrador agregó que «vamos a poner orden en eso, que nos ayude la gente mostrando su credencial para tener más orden en eso».

Unos 800 migrantes fueron detenidos el sábado pasado en una carretera del sureste del país, cuando viajaban ocultos en unos compartimentos de doble fondo de cuatro camiones con ocho contenedores.

«Necesitamos el control, saber quiénes son los migrantes para protegerlos, cuidar los derechos humanos», de quienes viajan «en una situación de hacinamiento y asfixia», ocultos en transportes de carga, comentó el mandatario.

El jefe del Gobierno dijo que las medidas de control son para «que se cumplan los acuerdos con EEUU, no quiero que se apliquen aranceles (…), no nos conviene la confrontación, no conviene la guerra comercial, estamos por el libre comercio».

«Nos conviene combatir la ilegalidad y el negocio que se hace con el tráfico de personas», enfatizó el presidente.

Finalmente, López Obrador expresó su beneplácito con que su par Donald Trump considere mantener la ayuda para los países de América Central que son origen de la migración.

«Me dio mucho gusto que el presidente Trump hable de que va a obtener 500 millones para apoyar a Centroamérica, ya es un avance porque lo cierto es que esta variable no se consideraba», puntualizó.

Trump aseguró el lunes que millones de migrantes que cruzan la frontera de EEUU serán expulsados la próxima semana por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas del país (ICE, por sus siglas en inglés).

«Serán expulsados tan pronto como entren», anunció Trump en su cuenta de Twitter.

El mandatario celebró que «México, usando sus estrictas leyes de inmigración, está haciendo un muy buen trabajo al detener a las personas mucho antes de que lleguen a nuestra frontera sur». (Sputnik)