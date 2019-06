Trump desiste a última hora de lanzar una represalia contra Irán, según NYT

Nueva York, 21 jun (Sputnik).- El presidente de EEUU, Donald Trump, habría aprobado una represalia militar contra Irán este jueves tras el derribo de un dron de reconocimiento estadounidense sobre el estrecho de Ormuz, pero se habría retractado a última hora, publicó el diario The New York Times (NYT).

Fuentes citadas por este periódico señalan que el plan estipulaba golpear un número reducido de objetivos en Irán, un radar y baterías de misiles, y que hacia las 19.00 del jueves (GMT-4) militares y diplomáticos todavía esperaban el ataque.

La operación se encontraba en una fase inicial cuando fue cancelada, dijo un alto funcionario de la administración. Los aviones supuestamente estaban en el aire y los barcos estaban en posición, pero no se dispararon misiles algunos cuando llegó la orden de aparcarla, añadió.

«No estaba claro si Trump simplemente cambió de opinión sobre los ataques o si la administración modificó el curso a causa de logística o estrategia. Tampoco estaba claro si los ataques podrían producirse en adelante», escribe el periódico.

Varias horas antes, Trump publicó en su cuenta de Twitter que «Irán cometió un error muy grande», desatando con este comentario las especulaciones sobre una represalia inminente, pero luego admitió ante los periodistas que pudo haber sido error de algún general.

Fuentes familiarizadas con el asunto confirmaron al canal ABC News que Trump se retractó de su decisión en el último momento, supuestamente «en contra de lo que aconsejaban el secretario de Estado Mike Pompeo y el asesor de Seguridad Nacional John Bolton».

Un alto cargo de la actual administración, informado sobre el plan, dijo que la tensión habría incrementado rápidamente si la represalia se hubiera llevado a cabo. «Los funcionarios temían que el ataque hubiera causado cientos de víctimas civiles», publicó el medio.

Las tensiones entre Washington y Teherán siguen en aumento desde mayo de 2018, tras la retirada unilateral de EEUU del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) y la imposición de varias baterías de sanciones contra Irán, a lo que este respondió un año más tarde con el abandono parcial de sus compromisos en el marco del acuerdo nuclear.

El jueves por la mañana, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán informó sobre el derribo de un dron de vigilancia estadounidense, después de que incursionara en el espacio aéreo de la provincia suroriental iraní de Hormozgán, cerca del estrecho de Ormuz.

Iran Releases Second Video to Show Flight Route of Downed US Drone pic.twitter.com/LzWrLvRpHB

— Fars News Agency (@EnglishFars) 20 de junio de 2019