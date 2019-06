Trump: EEUU tenía todo listo para un ataque a Irán, pero canceló la decisión 10 minutos antes

Washington, 21 Jun (Sputnik).- EEUU tenía todo listo para un ataque a Irán 10 minutos antes de que sucediera, declaró el presidente de EEUU, Donald Trump.

Trump dijo este viernes que el ejército de su país estaba listo para atacar tres objetivos en Irán en respuesta al derribamiento de un avión no tripulado de la Marina por parte de la Guardia Revolucionaria, pero aseguró que suspendió los ataques a último momento porque no eran proporcionales y podrían haber matado a muchas personas.

….proportionate to shooting down an unmanned drone. I am in no hurry, our Military is rebuilt, new, and ready to go, by far the best in the world. Sanctions are biting & more added last night. Iran can NEVER have Nuclear Weapons, not against the USA, and not against the WORLD!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 de junio de 2019