Cualquier ataque de Irán a EEUU será respondido con fuerza destructiva, dice Trump

Washington, 25 jun (Sputnik).- El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo este martes que un ataque de Irán a «cualquier cosa estadounidense» será respondido con una fuerza aplastante.

«El muy ignorante e insultante comunicado publicado hoy por Irán solo muestra que no entienden la realidad», dijo el mandatario en Twitter.

«Cualquier ataque de Irán a cualquier cosa de EEUU será respondido con una fuerza abrumadora. En algunos aspectos, «abrumador» querrá decir «aniquilación», añadió Trump.

….Iran’s very ignorant and insulting statement, put out today, only shows that they do not understand reality. Any attack by Iran on anything American will be met with great and overwhelming force. In some areas, overwhelming will mean obliteration. No more John Kerry & Obama!

