Nicaragua informa sobre capturas y devolución a Costa Rica, de individuos supuestamente vinculados a ISIS

San José, 25 Jun (Elpaís.cr).- Presuntos combatientes de la agrupación terrorista Estado Islámico, mejor conocido como ISIS, fueron detenidos en Nicaragua y están a la espera de ser enviados a Costa Rica. México dio el aviso, a raíz de información recibida de EE. UU.

La Policía Federal de México había alertado este lunes de que tres presuntos terroristas del grupo yihadista Estado Islámico estarían viajando a Estados Unidos desde Costa Rica.

Según ha indicado el director de Reacción y Operación de las fuerzas de seguridad, Mario Alberto Montaño Alcocer, «las autoridades de Costa Rica habían recibido información sobre dos sujetos (dos egipcios y un iraquí), miembros del grupo terrorista Estado Islámico, que están en camino hacia Estados Unidos».

Los tres hombres han sido rastreados y registrados en Panamá y Costa Rica antes de ingresar en México en una base de datos de alerta denominada BITMAP.

Este martes en la mañana, el Gobierno de Nicaragua informó que miembros del Ejército que realizan labores de seguridad fronteriza, capturaron cuatro sujetos, supuestamente vinculados a la organización terrorista ISIS (Estado Islámico de Irak y Levante), quienes ingresaron de manera ilegal procedentes de la República de Costa Rica, por paso fronterizo no habilitado, conocido como La Guasimada, en el municipio de Cárdenas, departamento de Rivas.

El Ejército de Nicaragua entregó a la Policía Nacional, a los sospechosos para realizar las diligencias de investigación policial correspondientes, a tal efecto fueron trasladados a la Dirección de Auxilio Judicial Nacional, indicó el portal oficialista El19digital.com.

Al ser requisados y entrevistados, los sujetos mostraron Permisos de Ingreso y Permanencia Transitoria para atención de Migrantes, emitidos por autoridades de Migración y Extranjería de lde Costa Rica:

Ellos son: Mohamed Ibrahim, nacionalidad egipcio, 33 años, documento migratorio No. 187542019, con fecha 9 de junio 2019; Mahmoud Samy Eissa, nacionalidad egipcio, 26 años, documento migratorio No. 187552019, con fecha 9 de junio 2019; Ahmed Ghanim Mohamed Al Jubury, nacionalidad iraquí, 41 años, documento migratorio No. 187562019, con fecha 9 de junio 2019, y Mustafa Ali Mohamed Yaoob, nacionalidad iraquí, 29 años, documento migratorio No. 195652019 con fecha 13 de junio 2019.

La policía de Nicaragua informó que concluido el procedimiento investigativo de rigor, fueron trasladados a la Dirección General de Migración y Extranjería, del Ministerio de Gobernación, para su deportación y entrega a las autoridades costarricenses, a través del Puesto de Control de Fronteras de Peñas Blancas.

Según declaraciones dadas el lunes a medios locales por el director de la Policía de Migración de Costa Rica, Steven Madden, no se encontraron antecedentes de ningún tipo que señalen a los tres hombres del Medio Oriente como sospechosos.

Frontera entre Costa Rica y Nicaragua

En vista que la represión del gobierno de Daniel Ortega contra las protestas de la población civil ha empujado a cientos de miles de nicaragüenses al exilio, la frontera de Costa Rica está colapsada. Hasta el momento, Costa Rica se ha negado a proveer información sobre los refugiados para protegerlos de la represión del gobierno de Ortega.

Este protocolo pudo haber afectado el proceso de detección de los presuntos terroristas que pasaron por Costa Rica y ahora están en Nicaragua.

Cuando Ortega pidió un listado oficial (de migrantes nicaragüenses), la Cancillería de Costa Rica dijo no: «se trata de información sensible que se rige por el principio de confidencialidad, de conformidad con el artículo 8 del Reglamento de Personas Refugiadas Decreto N 26831-G”.

Los tres supuestos yihadistas podrían ser deportados desde Costa Rica hasta sus respectivos países.