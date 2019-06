Paul Rueda Leal reelegido como magistrado de la Sala Constitucional

San José, 25 Jun (Elpaís.cr).- El Poder Legislativo reeligió la noche del lunes al magistrado de la Sala Constitucional, Paul Rueda Leal, para un segundo periodo de ocho años, tras decidir realizar la votación en secreto y rechazar propuestas para que el voto de los legisladores fuera público.

Tras varias horas de debate, en una sesión que inició a las tres de la tarde y concluyó a las 11:18 pm, los legisladores votaron 28 a favor y 23 en contra de la reelección del magistrado Rueda, quien ocupa la silla en la Sala IV cuando fue elegido el 23 de junio de 2011.

El magistrado recibió el respaldo de los diputados de los partidos Acción Ciudadana, Frente Amplio y Liberación Nacional, así como de Zoila Volio, de Integración Nacional. Rechazaron la reelección varios diputados de las organizaciones política Unidad Social Cristiana (PUSC), el bloque Nueva República, Restauración Nacional y el independiente Erick Rodríguez.

La decisión del Plenario ignoró la sugerencia de la Comisión de Nombramientos, que se encargó de analizar el tema, y aconsejó el pasado 6 de junio no prolongar más el nombramiento del alto juez, dictamen que fue cuestionado por la poca rigurosidad de parte del legislador del Frente Amplio, José María Villalta.

Rechazada nuestra moción. El Plenario Legislativo ha decidido realizar la votación de forma secreta. https://t.co/RAJwdvrzv0 — José María Villalta Flórez-Estrada (@josemvillalta) 25 de junio de 2019



Entre tanto, la Fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), aseguró que durante el proceso de reelección o no de Rueda Leal ha cumplido con sus deberes y compromiso con la Independencia del Poder Judicial, participó de manera activa, consecuente, oportuna y transparente en dicho proceso.

Finalmente, el Plenario decidió mantener por un período de 8 años más al Magistrado Paul Rueda Leal en la Sala Constitucional. No había razones de peso para no reelegirlo. Esperamos que esta sea la última decisión de este tipo que se toma de forma secreta. — Enrique Sánchez (@kike_sanchez) 25 de junio de 2019



Como prueba de su interés por un trámite justo y claro, recordó que el diputado Enrique Sánchez Carballo, representante del PAC ante la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, recomendó la reelección del Magistrado Rueda.

El informe de Sánchez se sustentó en las tres siguientes razones, que la Fracción del PAC respalda plenamente:

• El proceso en la Comisión de Nombramientos reafirmó la idoneidad de los atestados de Rueda Leal para el cargo y la consolidación de su labor en la Sala Constitucional.

• Quedó demostrado que no existen quejas, sanciones, amonestaciones o procedimientos de cualquier naturaleza contra él.

• El Magistrado ha ejercido un importante liderazgo, con el fin de buscar de garantizar altos estándares ético en el trabajo del Poder Judicial.

Añadió que ante tal perspectiva, y las posiciones difusas y contradictorias de diversos diputados sobre el tema, el PAC presentó a una moción de orden para exigir una votación pública y nominal.

«Hemos reiterado por distintos medios y en distintas oportunidades que la transparencia y publicidad en la labor del Congreso, son principios básicos y fundamentales de la democracia costarricense. Por ello, la norma debe ser que los diputados y diputadas, con pocas y calificadas excepciones, voten de manera pública», resaltó el PAC.

Además, recordó que el artículo 117 de la Carta Magna «sustenta nuestra posición, junto a resoluciones de la Sala Constitucional que ordenan la máxima transparencia en el quehacer parlamentario».

Durante la sesión, Sánchez Carballo sostuvo que el Reglamento de la Asamblea Legislativa no indica un tipo de votación para la no reelección de una magistratura. «Nosotros apoyamos la reforma reglamentaria para establecer ese procedimiento, pues la iniciativa se encontraba orientada al objetivo que planteamos desde el primer día que se abrió esta discusión: garantizar que el proceso de no reelección del Magistrado Rueda se realizara de manera pública. Sin embargo, esa reforma fracasó por no contar con los votos suficientes».

El PAC considera que «era imperativo impulsar todas las acciones necesarias, para asegurar una votación de frente a la población costarricense. Si no lo hubiéramos hecho de esa forma, sin nuestra moción para exigir una votación nominal, los que defendieron la opacidad del proceso habrían ganado».

«Por lo manifestado, la Fracción Legislativa del PAC celebra la decisión que tomó el Plenario Legislativo de reelegir al Magistrado Rueda Leal. Consideramos que el proceso debe ser objeto de reflexión por parte de toda la sociedad costarricense, con el fin de generar nuevas acciones e iniciativas que brindan mayor transparencia en los trámites parlamentarios», indicaron los legisladores del PAC en un comunicado.

Los diputados del PAC anunciaron que presentarán cambios a los procedimientos de la Comisión de Nombramientos, como establecer el voto público en todas sus decisiones, aumentar el porcentaje de valor de los atestados en los concursos de elección y reducir el de las entrevistas, «debido a que suelen ser un instrumento subjetivo» que contempla el 40% de la calificación de un candidato.

Además, consideran que esas entrevistas deberán regirse por una metodología clara.