Putin llamó a Juan Guaidó a ir a elecciones en Venezuela

Moscú, 28 Jun (Sputnik).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, señaló en una entrevista con el medio británico The Financial Times que el líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, debería participar en elecciones presidenciales.

Asimismo, el presidente aclaró que las rumores que afirman que el jefe de Estado de Venezuela, Nicolás Maduro, se mantiene en el poder gracias a las «bayonetas rusas» son falsas. Aclaró también que no hay tropas rusas en el territorio de Venezuela, pero hay especialistas que se dedican a dar servicio al equipo militar comprado por el país caribeño en años anteriores.

El mandatario ruso destacó que los jefes de Estados no apoyarán a una persona que, «tras hacer un mitin en una plaza pública», se haya declarado a sí mismo líder del país. Además, Putin aprovechó la oportunidad para explicar que Rusia no tiene nada que ver con la situación actual interna de Venezuela.

No hay tropas rusas en Venezuela, afirmó Vladímir Putin

En una entrevista con Financial Times en vísperas de la cumbre del G20, Putin subrayó que Rusia «no tiene nada que ver con lo que está pasando en Venezuela».

«Ya dije en numerosas ocasiones a nuestros socios estadounidenses que no hay nuestras tropas [en Venezuela]», señaló.

El presidente ruso admitió que en Venezuela sí que se encuentran especialistas rusos pero se ocupan del mantenimiento técnico de los equipos militares ya suministrados.

Putin indicó que del país caribeño ya regresó un grupo de expertos rusos que había viajado a Venezuela hace una semana.

Al mismo tiempo no descartó que los expertos rusos puedan volver a Venezuela dentro de algún tiempo.

Putin destacó que Rusia aceptará «cualquier desarrollo de la situación en cualquier país incluida Venezuela, si se corresponde con las normas internas y en correspondencia con la legislación de ese país, su Constitución y la voluntad del pueblo de uno u otro país».

Subrayó que la crisis en Venezuela, que se debe a problemas económicos y políticos, debe resolverse por la vía democrática.

La crisis en Venezuela se agravó a partir del pasado 5 de enero, cuando el diputado opositor Juan Guaidó fue elegido presidente de la Asamblea Nacional, en desacato desde 2016.

El 23 de enero, dos días después de que el Tribunal Supremo anulara su designación, el legislador se autoproclamó «presidente encargado» del país, apelando a un artículo de la Constitución que prevé la figura en caso de que exista un vacío de poder, pero no bajo el argumento de «usurpación del cargo», como alegó.Nicolás Maduro, quien asumió su segundo mandato el 10 de enero pasado tras unas elecciones a las que la oposición no se presentó por considerar que no estaban dadas las garantías para participar, calificó la autoproclamación de Guaidó de intento de golpe de Estado y responsabilizó a EEUU de haberlo orquestado.

Guaidó fue reconocido de inmediato por EEUU, a los que se sumaron unos 50 países.

Rusia, China, Cuba, Bolivia, Irán y Turquía, entre otros países, siguen apoyando al Gobierno de Maduro. (Sputnik)