Costa Rica: las protestas  de color café

Me tomo un café producido en San Ramón, Costa Rica. Como lo hago todos los días, pienso en el país. Una sociedad desigual, racista, clasista, conservadora y violenta. Pienso en sus mitos, el diálogo, la paz, país de gente culta, blanca descendiente de europeos, un país muy diferente a Centroamérica, porque en la Suiza Centroamericana casi sin indios ni negros, sin pobres, es el país con oportunidades para todas, el país feliz y pura vida.

La Costa Rica imaginada, igualitaria, risueña y de paz, los mitos que hoy se despedazan. Es la pura vida para algunos, la vida miserable para las mayorías que de diversas formas y con diferentes voces hoy piden a gritos que se les escuche y tome en cuenta.

Costa Rica no es un país de paz. Hay ausencia de guerra, pero eso no significa que exista la paz. La paz es una ficción. La sociedad costarricense es violenta. Una violencia latente, simbólica, a veces, pero no siempre, reprimida.

Violencia en las carreteras, en los estadios, en las redes sociales, contra las mujeres, migrantes, contra los cuerpos y proyectos de vidas disidentes, violencia contra pueblos indígenas. La violencia institucional, alentada por el estado y los grupos de poder empresariales. Y la gente más empobrecida y excluida de esa democracia insuficiente, llevando el palo cotidiano.

En el país centroamericano, hay gente en las calles, estudiantes de secundaria están protestando. También hay protestas de indígenas, pescadores, traileros, gente de color de la tierra, el color de la pobreza, el color café. La gente valiente de color tierrosa quienes han llevado palo históricamente, no desde hace 40 años, sino desde siempre.

Hay voces altaneras diciendo que quienes protestan no saben, que son tontos, mal educados y son utilizados. Que las y los estudiantes están bajo el dominio y la manipulación evangélica. Así de simplista. Quienes lo dicen lo hacen con grandes aires de autoridad y considero que hace mucho no se han visto al espejo.

Pienso en las cámaras empresariales criollas, esas nunca pierden. Exoneradas de impuestos y deudas fiscales, están felices. Sí porque a ellos el desempleo y desesperanza que sufren miles de personas, no les preocupa. Se hacen cada vez más ricos, que al resto empobrecidos se lo lleve la mierda.

Escucho a Carlos Alvarado, el presidente, miro sus gestos. Reflexiono sobre el clasismo y arrogancia blanqueada de la clase política criolla corrupta, la de siempre, la de antes, la de hoy, la progre y la evangélica.

Un gobierno de un progresismo neoliberal y el relato fragmentado de los derechos humanos y del otro lado un proyecto integrista religioso igualmente neoliberal. Las caras diferentes de una misma moneda.

Los nuevos políticos que ocupan sillones en el ejecutivo y legislativo, sus asesores y amiguetes, son de la misma casta de sus antecesores, los liberacionistas y social cristianos, hoy comparten discursos, bocadillo y selfies en instagram, todos responsables de la continuación de la debacle de Costa Rica. Unos con la biblia, otros con el partido de fútbol y otros con la cerveza artesanal más costosa de la arrogancia.

Estos últimos, los más vintages, los de los pubs del barrio josefino Escalante, admiradores de Macron, son el continuismo criollo, hipster, elitista, y urbano, con aires de grandeza, se quieren parecer a Europa, aunque Europa ya se desmorona. Suben sus fotos de viajes a Ginebra, a la ONU, a la alfombra roja, a cursos de idiomas o a cuanta cosa viajen pagados con recursos públicos, desde ahí con petulancia hablan de derechos humanos y de lo guay que son, haciendo lo mismo que hacían los verdes y azules y a quienes decían adversar.

Mientras tanto los agricultores no pueden siquiera producir frijoles, yuca, cebolla. Las piñeras arrasan el suelo y violan los derechos humanos de personas trabajadoras. Mientras el asesinato de Sergio Rojas, líder indígena y defensor de territorio, sigue impune, mientras las zonas más empobrecidas siguen siendo excluidas. Mujeres violentadas, estudiantes con el futuro puesto en la precariedad del call center.

Pastores evangélicos que se frotan las manos. Partidos evangelistas que con la biblia debajo del brazo y la mano en la billetera, dicen ser los salvadores mesiánicos de la debacle. Ellos los admiradores de Bolsonaro, que hacen de la fe la retórica del oscurantismo mientras sus iglesias son exoneradas de impuestos.

Pero nos guste o no, han sido esas iglesias quienes han construido un relato de comunidad en las poblaciones donde el estado ha lanzado históricamente las migajas del clientelismo para poner parches y se han metido a hablarles de un mundo mejor a quienes están sufriendo la pobreza, el desempleo, la carencia, la violencia de ser ciudadanías de segunda clase y a estar con quienes han sido excluidos del relato democrático. De esos sitios en donde también las izquierdas están ausentes. Evidentemente están llevando agua a sus molinos, tienen seguidores y están tratando de encauzar parte de los descontentos sociales.

Avanza el proyecto trasnacional imperial, fascista, antifeminista, racista. El embate contra cuerpos, proyectos vitales y territorios.

Los derechos humanos han sido fragmentados y reducidos a los colores del arcoiris, hace ya mucho tiempo atrás, los limitaron a las libertades fundamentales de la población LGTBI, derechos humanos sin duda, pero los derechos humanos no son fragmentos, por el contrario son una integralidad.

De los derechos humanos sociales y laborales, de esos ni se habla. Los demás derechos como el derecho a la vivienda, a la salud, educación, al trabajo, a sindicalizarse, a huelga, a la protesta, a la autonomía de los pueblos indígenas y los derechos humanos de las personas migrantes; esos para ellos y ellas no son derechos humanos.

No hay pedagogía política. Los derechos humanos desde el relato del poder parecen perderse entre los absurdos del bien o del mal.

Me pregunto por algunas feministas y gente LGTBI, tan fan de la Embajadora de Costa Rica en España, ella una representante de lo elegante, corrupto y rancio. Quienes hoy son fan de un ex ministro de educación del proyecto neoliberal, pero ahora mariscal del orgullo. ¿Dónde quedó la transgresión?

Un sector que se dice feminista, pero que dista de serlo, es el de las mujeres de éxito que cuentan historietas de empoderamiento, acordes al neoliberalismo y el individualismo. Mientras las mujeres pobres siguen siendo las más pobres entre la miseria y violencia.

Pienso en las izquierdas aburridas con poca imaginación y elitistas. La universidad pública, tan en la cápsula de un escritorio. Tan progre neoliberal. Tan académica y correcta. Federaciones de estudiantes de universidades públicas, en silencio. Estudiantes que se dicen liberales, cultos y muy progres que miran con desdén lo que está pasando. El derecho humano al estudio se ha convertido en privilegio.

Líderes sindicales machunos y anquilosados, que hacen guiños a las retóricas religiosas. Dirigencias que hacen del sindicalismo ostentoso y jerárquico su forma de vida. Sí al igual que lo hacen quienes se dedican a hacer de la política su forma y proyecto vital. En eso no tienen mayores diferencias.

Políticos y asesores hoy sin empleo y sin sillón, buscan su tajada. Olvidan muy rápido su responsabilidades. Mezcla de la falta de imaginación y mezquindad de la política criolla.

Recuerdo las luchas de quienes éramos estudiantes a inicios de este siglo. Contra la privatización de la electricidad y telecomunicaciones, la lucha contra el Combo ICE, la lucha contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, contra la revisión técnica vehicular, contra la corrupción y tantas otras. También nos decían muchachada ignorante y manipulada. Terroristas. No hay memoria. Recuerdo que en esas luchas no hubo ni una piedra de dignidad.

Qué vivan las estudiantes! Qué vivan los estudiantes! Las nuevas voces irrumpiendo, las voces y cuerpos del color café.

Me duele Costa Rica, como desde el día en que la dejé. Pienso en mi auto exilio. Libertad, maravillosa.

Derechos humanos para toda la gente. Feminismos para todas.

Pedagogías. Que la creatividad nos abrace. Buen café para todo el mundo.

(*) Ana Marcela Montanaro. Jurista, feminista, especialista en derechos humanos, y activista social. Directora del Observatorio Ético Internacional-Madrid. (OBETI)